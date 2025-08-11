Hayal Köseoğlu'nun acı günü! Babası Yiğit Köseoğlu hayatını kaybetti

Ruhsar, Aşk'ı Memnu, İstanbullu Gelin, Mahkum ve Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

HAYAL KÖSEOĞLU'NUN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum konuşacak halim yok, nolur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler" dedi.

YİĞİT KÖSEOĞLU KİMDİR?

Fotoğrafçı olan Yiğit Köseoğlu, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Son aylarda durumu ağırlaşan Yiğit Köseoğlu dün akşam hayatını kaybetti.