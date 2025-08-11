Menü Kapat
TGRT Haber
30°
 Dilek Ulusan

Bülent Ersoy hangi meslektaşını hedef aldı? "Öyle ağız oynatarak halkı kandıramazsınız"

Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşlarına ateş püskürdü. İsim vermeden sosyal medyadan ateş püsküren Bülent Ersoy, "Konserde teknolojinin arkasına sığınıp 'okuyormuş gibi' yaparak mış mışlarla halkı kandıranlara sesleniyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Bülent Ersoy hangi meslektaşını hedef aldı?
Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken , yine gündem oldu. Konser verdiği sırada dinleyicilerden birine “Beni çek beni” diyerek sert bir çıkış yapan Bülent Ersoy, meslektaşlarına ateş püskürdü.

BÜLENT ERSOY İSİM VERMEDEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşan Bülent Ersoy, "Bana bakın, adam olun! Sesiniz yoksa insanları kandırmayın; defolun çekin gidin evlerinize. 74 yaşında bir kadın, teknolojinin hiçbir nimetinden faydalanmadan, anam babam usulü gırtladığını parçalarcasına okuyabiliyorsa; işte halka saygı, alın teri, doğruluk ve dürüstlük budur" notunu düştü.

Bülent Ersoy hangi meslektaşını hedef aldı? "Öyle ağız oynatarak halkı kandıramazsınız"

Sert sözleriyle takipçilerini şaşırtan Ersoy, "Ah Müzeyyen ablam ah. Benim canım üstadım, ablam.. Ah Zeki beyciğimm ah.. Bugün yaşanan bu rezillikleri, halkı kandırma, yalancılık ve sahtekarlıkları görseydiniz, musiki adına içiniz kan ağlardı. Ama hiç merak etmeyin, yattığınız yerde huzurla uyuyun; çünkü onların hepsinin hakkından ancak ben gelirim ve geliyorum da zaten" diyerek meslektaşlarına gözdağı verdi.

Bülent Ersoy hangi meslektaşını hedef aldı? "Öyle ağız oynatarak halkı kandıramazsınız"

BÜLENT ERSOY ÇIKAN YANGINLA BÜYÜK PANİK YAŞADI

Hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşan 'da, art arda orman yangınları çıktı. Sanatçı Bülent Ersoy da Güzeloba Mahallesi’ndeki villasında bulunduğu sırada ev yangından zarar gördü. Bülent Ersoy'un yangın nedeniyle büyük korku yaşadığı öğrenildi.

Bülent Ersoy hangi meslektaşını hedef aldı? "Öyle ağız oynatarak halkı kandıramazsınız"
TGRT Haber
