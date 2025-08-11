Bülent Ersoy hangi meslektaşını hedef aldı? "Öyle ağız oynatarak halkı kandıramazsınız"

Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, yine gündem oldu. Konser verdiği sırada dinleyicilerden birine “Beni çek beni” diyerek sert bir çıkış yapan Bülent Ersoy, meslektaşlarına ateş püskürdü.

BÜLENT ERSOY İSİM VERMEDEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşan Bülent Ersoy, "Bana bakın, adam olun! Sesiniz yoksa insanları kandırmayın; defolun çekin gidin evlerinize. 74 yaşında bir kadın, teknolojinin hiçbir nimetinden faydalanmadan, anam babam usulü gırtladığını parçalarcasına okuyabiliyorsa; işte halka saygı, alın teri, doğruluk ve dürüstlük budur" notunu düştü.

Sert sözleriyle takipçilerini şaşırtan Ersoy, "Ah Müzeyyen ablam ah. Benim canım üstadım, ablam.. Ah Zeki beyciğimm ah.. Bugün yaşanan bu rezillikleri, halkı kandırma, yalancılık ve sahtekarlıkları görseydiniz, musiki adına içiniz kan ağlardı. Ama hiç merak etmeyin, yattığınız yerde huzurla uyuyun; çünkü onların hepsinin hakkından ancak ben gelirim ve geliyorum da zaten" diyerek meslektaşlarına gözdağı verdi.

BÜLENT ERSOY ÇIKAN YANGINLA BÜYÜK PANİK YAŞADI

Hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşan Antalya'da, art arda orman yangınları çıktı. Sanatçı Bülent Ersoy da Güzeloba Mahallesi’ndeki villasında bulunduğu sırada ev yangından zarar gördü. Bülent Ersoy'un yangın nedeniyle büyük korku yaşadığı öğrenildi.