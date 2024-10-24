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TUSAŞ terör saldırısına tepki yağdı! Ünlü isimler terörü lanetledi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:01
TUSAŞ terör saldırısına tepki yağdı! Ünlü isimler terörü lanetledi

TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası ünlü isimlerden de tepki geldi. 5 kişinin şehit olduğu hain saldırı sonrası Müge Anlı, Alişan, Tuba Büyüküstün, Tarkan ve daha birçok ünlü isim, şehit ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

TUSAŞ​'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısı sonrası 5 vatandaşımız şehit​ oldu. Türkiye’yi derinden üzen olay sonrası ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.  Birçok ünlü isim, 5 şehidimiz ve 22 de yaralımızın olduğu saldırıya erişim engelini aşarak tepki gösterdi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN 

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 1. Resim

EZGİ MOLA 

"Teröre lanet olsun. Yapanlar yok olsun. Kaybettiğimiz kişilere rahmet, yakınlarına sabır dilerim"

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 2. Resim

ALİŞAN 

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 3. Resim

HADİSE

"Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 4. Resim

MÜGE ANLI

"Başımız sağ olsun... Terör yine canımızı yaktı. Ankara​'da gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı​ vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" 

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 5. Resim

BERGÜZAR KOREL 

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 6. Resim

AJDA PEKKAN 

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 7. Resim

TARKAN 

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 8. Resim

BERK OKTAY 

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Terör örgütü ve destekçilerine lanet olsun. Başımız sağ olsun."

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 9. Resim

FERHAT GÖÇER

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Ankara tesislerine yapılan alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 10. Resim

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Ünlü isimler terörü lanetledi! TUSAŞ terör saldırısına tepki gösteren ünlü isimler - 11. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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