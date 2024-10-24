TUSAŞ terör saldırısına tepki yağdı! Ünlü isimler terörü lanetledi

24 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:01

TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası ünlü isimlerden de tepki geldi. 5 kişinin şehit olduğu hain saldırı sonrası Müge Anlı, Alişan, Tuba Büyüküstün, Tarkan ve daha birçok ünlü isim, şehit ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.