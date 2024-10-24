TUSAŞ terör saldırısına tepki yağdı! Ünlü isimler terörü lanetledi
TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası ünlü isimlerden de tepki geldi. 5 kişinin şehit olduğu hain saldırı sonrası Müge Anlı, Alişan, Tuba Büyüküstün, Tarkan ve daha birçok ünlü isim, şehit ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısı sonrası 5 vatandaşımız şehit oldu. Türkiye’yi derinden üzen olay sonrası ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birçok ünlü isim, 5 şehidimiz ve 22 de yaralımızın olduğu saldırıya erişim engelini aşarak tepki gösterdi.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
EZGİ MOLA
"Teröre lanet olsun. Yapanlar yok olsun. Kaybettiğimiz kişilere rahmet, yakınlarına sabır dilerim"
ALİŞAN
HADİSE
"Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
MÜGE ANLI
"Başımız sağ olsun... Terör yine canımızı yaktı. Ankara'da gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum"
BERGÜZAR KOREL
AJDA PEKKAN
TARKAN
BERK OKTAY
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Terör örgütü ve destekçilerine lanet olsun. Başımız sağ olsun."
FERHAT GÖÇER
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Ankara tesislerine yapılan alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."