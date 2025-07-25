Ünlü isimlerin görüntülerini paylaştı! Instagram'da taklit hesap krizi ortaya çıktı

Sosyal medya platformu Instagram'da binlerce takipçisi bulunan ve birçok ünlü ismin çocuklarının doğum günü gibi çeşitli etkinliklerini organize eden Sevgi Damla Arslan, sayfasının taklit edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

INSTAGRAM'DA TAKLİT HESAP KRİZİ

Ticari amaçla kullandığı Instagram sayfasının tüm haklarının kendisine ait olduğunu, vermiş olduğu hizmetlerle ilgili fotoğrafların başka bir sayfa tarafından kullanıldığını söyleyen kullanıcı, kendisinden izin alınmadığını belirtti. Düzenlediği etkinliklere ait fotoğrafların kullanılması nedeniyle ticari itibarının zedelendiğini ve müşteri kaybı yaşadığını ifade eden Arslan, suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sayfanın Şehnaz U. isimli bir kişi tarafından kullanıldığı belirlendi. Alınan bilirkişi raporunda, müştekiye ait hesaptaki fotoğrafların şikâyete konu hesapta kullanıldığı, başkasına ait ticari fotoğrafların izin alınmaksızın yine ticari amaçla kullanılmasının müşteki şirket aleyhine haksız rekabet olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA HAKSIZ REKABET DAVASI

Savcılık, şüphelinin müştekiye ait fotoğrafları kendi sayfasında kullandığını, aynı iş alanında faaliyet gösteren şüphelinin eyleminin karışıklığa sebebiyet vereceğini ve haksız rekabet suçunu oluşturduğunu kaydetti. Şehnaz U. hakkında Ticaret Kanunu'nda yer alan "haksız rekabet" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Mahkemede ifade veren şikâyetçi Sevgi Damla Arslan, ünlü simalarla çalıştığını belirterek "Sanık benim Instagram hesabım üzerinden yapmış olduğum paylaşımları kendisine ait Instagram hesabı üzerinden paylaşmaktadır. Hatta bu paylaşımlarında site sahibini ben gibi göstermiştir. Sanığın bu eylemi nedeniyle müşterilerimden de bazı dönüşler aldım. İtibarım zedelendi. Şikâyetçiyim." dedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, şikâyetçinin fotoğraflarının kendisiyle aynı işi yapan kişi tarafından paylaşıldığının belirlendiğini, bu durumun karışıklığa neden olabileceğini ve haksız rekabet yarattığını belirterek sanığın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma karar için ertelendi.