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 | Suat Vilgen

Ünlü klarnetçinin iki parmağı kesildi! Elinde havai fişek patladı

Ünlü Yunan klarnetçi Aris Mougopetro katıldığı partide elinde patlayan havai fişek nedeniyle iki parmağını kaybetti. Müzik hayatı sona eren müzisyen hakkında bu da yetmezmiş gibi ceza davası açıldı.

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 09:58

Yunanistan Kalavryta bölgesindeki Tripotama kentinde bir kafede düzenlenen partide elinde patlayan havai fişek sonucu ağır yaralanan ve doktorların iki parmağını kesmesiyle sonuçlanan ünlü müzisyen Aris Mougopetro hakkında ceza davası açıldı.

Ünlü klarnetçinin iki parmağı kesildi! Elinde havai fişek patladı
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PASKALYA BAYRAMI'NI KUTLUYORLARDI

Skai'de yer alan habere göre Mougopetro'nun Paskalya Bayramı kapsamında klarnet çalması için davet edildiği parti dün sabaha karşı devam etti. Polis kaynakları ve ifadelere göre, sabah 6.00 sıralarında Mougopetros, elinde tuttuğu mavi renkteki havai fişeği gösterirken fişek bir anda klarnetçinin elinde patladı.

Yakınları tarafından hemen Trablus Genel Hastanesi'ne kaldırılan genç, daha sonra KAT'a sevk edilerek ameliyata alındı. Doktorlar, elinden ciddi şekilde yaralandığı bildirilen müzisyenin iki parmağını kesmek zorunda kaldı.

Ünlü klarnetçinin iki parmağı kesildi! Elinde havai fişek patladı
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TALİHSİZLİĞİ BİTMEDİ

Ancak ünlü müzisyenin talihsizliği bununla da bitmedi. Yunan Polisi "havai fişek ve fişek yasasını" ihlal etmek suçlamasıyla Mougopetro hakkında ceza davası açtı.

Nitekim olayda Mougopetro 'nun yanı sıra bir kadın da yaralandı. Kadının babası Yunan basınına yaptığı açıklamada "Kızımla ilgili her şey yolunda, Tripoli Hastanesi'nde önleyici tedavi görüyor. Soruna gelince, Aristides. Çocuk benim köyümden ve oğlumun kardeş arkadaşı. Tüm köyüm ve çevre köyler üzgün, iyi haber duymayı bekliyor" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

KLARNET NEREYE AİT?
Klarnet, ilk olarak 18. yüzyılın ortalarında Almanya'da Johann Christoph Denner tarafından geliştirilmiştir. Klarnet, o dönemdeki oboe ve fagot gibi diğer nefesli çalgılardan farklı olarak, ağızlık aracılığıyla üflenerek çalınıyordu
ETİKETLER
#yunanistan
#Ünlü Müzisyen
#havai fişek
#klarnetçi
#Magazin
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