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 | Selahattin Demirel

Babasını darp eden rapçi Sansar Salvo için istenen ceza belli oldu

Babasını darp ettiğini içeren görüntüleri sosyal medyada paylaşan ‘Sansar Salvo’ lakabıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan büyük tepki çekmişti. Arslan hakkında, "üstsoya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 18:42

‘Sansar Salvo’ lakabıyla tanınan Ekincan Arslan, 13 Nisan 2025 tarihinde babasına şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Şüpheli Arslan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Hazırlanan iddianamede mağdur baba Gazi Arslan’ın öz oğlu Sansar Salvo lakaplı rapçi Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu, şüphelinin olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı, şüphelinin savunmasında suçunu ikrar ettiği ve Adli Tıp raporunda mağdurun basit yaralamayla giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

1 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin babasının göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiğinin kaydedildiği iddianamede, şüpheli Ekin Can Arslan’ın "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

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#Magazin
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