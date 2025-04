Rapçi Sansar Salvo babasını dövdü, sosyal medyadan tepki yağdı

Sansar Salvo adıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, oğullarının vesayetini aldı. Bu olayın ardından Sansar Salvo, babasına şiddet uyguladı ve o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şiddet görüntülerine tepki yağarken, birçok kişi videonun ihbar kabul edilmesi çağrısında bulunuldu

Klibinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği iddiasıyla 3 ay önce tutuklanan rapçi Sansar Salvo, 1 ay önce tahliye edildi. Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı.

SANSAR SALVO BABASINA ŞİDDET UYGULADI

Baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı. Rapçi, bunun üzerine sosyal medya hesabından babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı anları paylaştı. Ekin Can Arslan, bir de o anları; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaştı.

Anne ve babasına ağır hakaretlerde bulunan ve şiddet uygulayan Sansar Salvo'ya sosyal medyadan tepki yağdı. Ailesinin yaşadığı evi de dağıtan Sansar Salvo'ya kamuoyundan tepki yağdı. Kullanıcılar videonun ihbar kabul edilmesi çağrısında bulunuldu.

Daha önce intihar girişiminde bulunan Sansar Salvo, şiddet videolarının ardından intihar edeceğim" şeklinde tehditler savurduğu bir paylaşımda yaptı. Sansar Salvo peş peşe 2013 yılında hayatın kaybeden sevgilisi Eda Yıldırım'dan da bahsetti. Salvo, Yıldırım'ın ölümünün ardından "Gecenin Yıldızı" adlı bir şarkı besteledi.