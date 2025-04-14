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 | Dilek Ulusan

Rapçi Sansar Salvo babasını dövdü, sosyal medyadan tepki yağdı

Sansar Salvo adıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, oğullarının vesayetini aldı. Bu olayın ardından Sansar Salvo, babasına şiddet uyguladı ve o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şiddet görüntülerine tepki yağarken, birçok kişi videonun ihbar kabul edilmesi çağrısında bulunuldu

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Rapçi Sansar Salvo babasını dövdü, sosyal medyadan tepki yağdı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 11:59

Klibinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği iddiasıyla 3 ay önce tutuklanan rapçi Sansar Salvo, 1 ay önce tahliye edildi. Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı.

SANSAR SALVO BABASINA ŞİDDET UYGULADI

Baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı. Rapçi, bunun üzerine sosyal medya hesabından babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı anları paylaştı. Ekin Can Arslan, bir de o anları; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaştı.

Rapçi Sansar Salvo babasını dövdü, sosyal medyadan tepki yağdı

Anne ve babasına ağır hakaretlerde bulunan ve şiddet uygulayan Sansar Salvo'ya sosyal medyadan tepki yağdı. Ailesinin yaşadığı evi de dağıtan Sansar Salvo'ya kamuoyundan tepki yağdı. Kullanıcılar videonun ihbar kabul edilmesi çağrısında bulunuldu.

Rapçi Sansar Salvo babasını dövdü, sosyal medyadan tepki yağdı

Daha önce intihar girişiminde bulunan Sansar Salvo, şiddet videolarının ardından intihar edeceğim" şeklinde tehditler savurduğu bir paylaşımda yaptı. Sansar Salvo peş peşe 2013 yılında hayatın kaybeden sevgilisi Eda Yıldırım'dan da bahsetti. Salvo, Yıldırım'ın ölümünün ardından "Gecenin Yıldızı" adlı bir şarkı besteledi.

Sıkça Sorulan Sorular

SANSAR SALVO KİMDİR?
Sansar Salvo adıyla bilinen Ekincan Arslan, 18 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu. 2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan rapçi, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam eden Sansar Salvo, klip görüntüleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
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