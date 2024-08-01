Ünlü oyuncu Angelina Jolie kızını yanında çalıştırıyor

01 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:36

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında Miraval Şatosu krizi sürüyor! Mesajlar ifşa oldu

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında Miraval Şatosu krizi sürüyor! Mesajlar ifşa oldu

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin küçük kızı Vivienne'in soyadını kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikali The Outsiders’da asistan olarak görev aldı.

Müzikalin broşüründe adı geçen Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanması dikkat çekti.

Kariyerine asistan olarak adım atan 16 yaşındaki Vivienne'in, bir müzikalde görev aldığı öğrenildi.

People dergisinin haberine göre, Vivienne, Reefer Madness: The Musical adlı gösteride yer gösterici olarak çalıştı.

Kaliforniya'da düzenlenen gösteride, ünlü çiftin kızı, seyircilere yer bulma konusunda yardımcı oldu.

Kariyerine asistan olarak adım atan 16 yaşındaki Vivienne'in, bir müzikalde görev aldığı ortaya çıktı. People'ı haberine göre, Vivienne "Reefer Madness: The Musical" adlı gösteride yer gösterici olarak çalıştı.

Kaliforniya'da düzenlenen gösteride, ünlü çiftin kızı, seyircilere yerlerini bulmada yardımcı oldu.

ANNESİNE İLHAM OLDU

Vivienne'in tiyatro sevgisi, 2023'te San Diego'daki La Jolla Playhouse'da The Outsiders'ın bir performansını izledikten sonra ortaya çıktı. Vivenne, kısa süre sonra annesini müzikal uyarlamasının yapımcısı olmaya teşvik etti ve ona ilham verdi.

"La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" diyen Jolie, kızının çok sıkı çalıştığını ve işini çok ciddiye aldığını söyledi. Jolie prömiyerde kızı için "Beni de düzeltiyor. İşini çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Angelina'nın adı yapımcılar arasında yer alırken, Vivienne yapımda gönüllü asistan olarak çalıştı.

Angelina Jolie, "Tiyatronun Oscar"ları sayılan Tony Ödülleri'nde ilk kez ödül aldı. Jolie'yi, müzikalde birlikte çalıştığı kızı Vivienne yalnız bırakmadı.