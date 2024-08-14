Ünlü oyuncu Toygar Avanoğlu'nun askerlik anısı kahkahaya boğdu

14 Ağustos 2024 09:17 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:23

'Bursa Bülbülü' 'Güldür Güldür Show' gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Toygar Avanoğlu'nun askerlik anısıyla sosyal medyada gündem oldu. Askerdeyken annesiyle arasında geçen olayı katıldığı bir Youtube kanalında anlatan ünlü oyuncu, hem izleyenleri hem de stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

ASKERLİK ANISI KAHKAHAYA BOĞDU

Telefonu kapalı bir şekilde postalın içerisine koyduğunu söyleyen Avanoğlu, "Annem nizamiyeyi aramış 'Oğlum telefonunu açmıyor' diye. Yüzbaşı geldi, 'Annen arıyormuş, açmıyor muşsun telefonunu' dedi" yakalandığını anlayan Avanoğlu'nun komutanına 'Emredersiniz' yerine 'Efendim' dediği anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.