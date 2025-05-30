Ünlü oyuncular Eddie Murphy ve Martin Lawrence dünür oldu

İki yakın arkadaş olan Eddie Murphy ve Martin Lawrence'ın çocukları evlendi. İki ünlü isim hem en yakın arkadaş hem de dünür oldu.

Uzun yıllardır yakın arkadaş olan Eddie Murphy ve Martin Lawrence'ın dünür olduğu ortaya çıktı. Eddie Murphy katıldığı programda oğlunun Martin Lawrence'ın kızı ile evlendiğini doğruladı.

İKİ ÜNLÜ OYUNCU DÜNÜR OLDU

Eddie Murphy'nin oğlu ile Martin Lawrence'ın kızı Jasmin evlendi. Eddie Murphy, meslektaşı Martin Lawrence ile artık dünür oldukları haberini, konuk olduğu Jennifer Hudson'ın TV programında duyurdu.

"Çocuklarımız iki hafta önce evlendi" diyen Murphy, "Bombayı patlattılar. Herkes büyük düğün planları yapıyordu ama onlar sadece ikisi sessizce evlenmeye karar verdi" dedi.

Murphy, uzun zamandır arkadaşı olan Lawrence'ı kastederek, "Evet, biz artık dünürüz. Ve artık o büyük düğünün parasını ödemek zorunda değil" şeklinde esprili bir ifade kullandı. Murphy ayrıca, "Bence ikimiz de koruyucuyuz. Çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. Kendi işlerini yapmalarına, kendi seçimlerini yapmalarına ve işlerine karışmamaya çalışıyoruz, kendi yollarını bulmalarına izin veriyoruz" dedi.