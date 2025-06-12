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 | Dilek Ulusan

Ünlü rapçi Macklemore evine girince büyük panik yaşadı! Milyon dolarları çalındı

'Macklemore' olarak tanınan rapçi Benjamin Hammond Haggerty'nin Gazze'ye verdiği destekle gündemde yer alırken, Seattle'daki evinde ise soygun yapıldı. Soygun sırasında Macklemore'un çocukları ve bir bakıcı evde bulunuyordu

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Ünlü rapçi Macklemore evine girince büyük panik yaşadı! Milyon dolarları çalındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 11:51

ABD'de yaşayan ünlü rapçi Benjamin Hammond Haggerty'nin evi soyuldu. Yerel medyada çıkan haberlere göre; özellikle Gazze'ye verdiği destekle son zamanlarda adından söz ettiren Macklemore'un Seattle'daki evinde gerçekleşen soygun sırasında rapçinin çocukları ve bir bakıcı evdeydi.

MACKLEMORE'NUN EVİNE HIRSIZ GİRDİ

Evde çocuklarla ilgilenen bakıcı, Benjamin Hammond Macklemore'un çocukları uyurken iki adamın evin verandasından içeri girdiğini ve içlerinden birinin kendisine sprey sıktığını belirtti. Seattle Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, hırsızlardan birinin bakıcı kadını etkisiz hale getirdiği, diğer hırsızın ise binlerce dolar değerindeki eşyaları çaldığı aktarıldı. Bakıcı kadının kurtulup polisi araması üzerine hırsızların kaçtığı, rapçi Macklemore'un çocuklarının ise olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Ünlü rapçi Macklemore evine girince büyük panik yaşadı! Milyon dolarları çalındı

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ

Müzik kariyerine 2000'li yıllarda başlayan Benjamin Hammond Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ilk kez 7 Kasım 2023'te eleştiren bir mesaj paylaşmıştı. Macklemore, 2 Haziran 2024'te Almanya'da verdiği konserde de Filistin'e desteğini yinelemişti.

Ünlü rapçi Macklemore evine girince büyük panik yaşadı! Milyon dolarları çalındı
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Sıkça Sorulan Sorular

MACKLEMORE KAÇ YAŞINDA?
19 Haziran 1983 ABD doğumlu sahne adı olan Macklemore olan rapçi, Müzik hayatına 2000 yılında prodüktör Ryan Lewis, kemancı Andrew Joslyn ve trampetçi Owuor Arunga ile başladı
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