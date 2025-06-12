Ünlü rapçi Macklemore evine girince büyük panik yaşadı! Milyon dolarları çalındı

'Macklemore' olarak tanınan rapçi Benjamin Hammond Haggerty'nin Gazze'ye verdiği destekle gündemde yer alırken, Seattle'daki evinde ise soygun yapıldı. Soygun sırasında Macklemore'un çocukları ve bir bakıcı evde bulunuyordu

ABD'de yaşayan ünlü rapçi Benjamin Hammond Haggerty'nin evi soyuldu. Yerel medyada çıkan haberlere göre; özellikle Gazze'ye verdiği destekle son zamanlarda adından söz ettiren Macklemore'un Seattle'daki evinde gerçekleşen soygun sırasında rapçinin çocukları ve bir bakıcı evdeydi.

MACKLEMORE'NUN EVİNE HIRSIZ GİRDİ

Evde çocuklarla ilgilenen bakıcı, Benjamin Hammond Macklemore'un çocukları uyurken iki adamın evin verandasından içeri girdiğini ve içlerinden birinin kendisine sprey sıktığını belirtti. Seattle Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, hırsızlardan birinin bakıcı kadını etkisiz hale getirdiği, diğer hırsızın ise binlerce dolar değerindeki eşyaları çaldığı aktarıldı. Bakıcı kadının kurtulup polisi araması üzerine hırsızların kaçtığı, rapçi Macklemore'un çocuklarının ise olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ

Müzik kariyerine 2000'li yıllarda başlayan Benjamin Hammond Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ilk kez 7 Kasım 2023'te eleştiren bir mesaj paylaşmıştı. Macklemore, 2 Haziran 2024'te Almanya'da verdiği konserde de Filistin'e desteğini yinelemişti.