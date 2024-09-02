Ünlü şarkıcı konserde sahneden düştü! O anlar kamerada

02 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:54

Hatay'da düzenlenen etkinlikte sahne alan Ferah Zeydan talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkı söylerken önündeki fileyi fark etmeyen Zeydan, aniden boşluğa adım attı. Fileye takılan şarkıcı kazayı yara almadan atlattı.

Zeydan, düştüğü yerden kalkarak şarkı söylemeye devam etti. Şarkıcı Zeydan’ın durumunun iyi olduğu görüldü.

"SAHNEDE IŞINLANMAYI BULDUM"

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen söyleyen Ferah Zeydan, “Yıkıcı olan depremin ardından o çocukların gözlerindeki o mutluluğu görmek ve gerçekten Hatay'ın eğlendiğini görmek, bir Hataylı olarak beni çok mutlu etti. Sahnede başıma komik bazı şeyler geldi ama herkes korktu. Sahneden düştüm ama çok şükür bir şey olmadı. Umarım bu düşmeden sonra önlemler alınır. Herkesin bayağı aklı çıktı. Herkes soruyor nasıl oldu ama ben de anlamadım. İnsanlarla kaynaşmayı severim bu yüzden birlikte şarkı söylemek için gittim ve düştüm. Sahnede ışınlamayı buldum ve bir anda sahneden kayboldum. Düşme videolarımı izlerken çok güldüm. Tatlı bir anı oldu” ifadelerini kullandı.