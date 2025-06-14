Ünlü sunucu Ananda Lewis'in ölmeden önceki son mesajı ortaya çıktı

Ananda Lewis, ilk olarak 2020 yılında 3. evre meme kanseri teşhisi konduğunu duyurmuş ve radyasyon korkusu nedeniyle yıllarca mamografi yaptırmaktan kaçındığını açıklamıştı. Sunucu Ananda Lewis, kanserin 4. evresinde hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberini kız kardeşi, 11 Haziran Çarşamba günü Facebook üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Artık özgür ve O'nun cennetteki kollarında. Rabbim ruhunu huzura erdirsin," ifadelerine yer verildi.

ÜNLÜ SUNUCUNUN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

CNN muhabiri Stephanie Elam, Perşembe günü Sara Sidner'ın sunduğu programa katılarak Lewis ile olan son temasını kamuoyuyla paylaştı ve "Herkesin bilmesini istediğim bir şey var: O, bu kararıyla barış içindeydi,babullenmişti. Ancak sağlık durumu beklenenden hızlı kötüye gitti. Elam, "Haftalarımız var sanıyorduk, sonra günlere indi, ardından sadece saatler kaldı," sözlerine yer verdi.



Lewis'in son mesajı da canlı yayında okundu. Elam, mesajın bir kısmını şu sözlerle aktardı, "Bana yazdığı mesajda, her şeyin istediği gibi gitmediğini söyledi. Ve şöyle devam etti: 'Bu konudaki hislerimi biliyorsun. Hepimiz bir gün gidiyoruz. Bu bedenler ödünç alındı ve geri verilmek zorunda. Sevgiyle geldik ve aynı şekilde sevgiyle ayrılmayı seçiyoruz.'" Lewis'in son sözleri ise yürek burktu, "Seni seviyorum, hayat boyu en yakın dostum, dostların en iyisi." dedi.