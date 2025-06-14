Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ünlü sunucu Ananda Lewis'in ölmeden önceki son mesajı ortaya çıktı

MTV'nin eski sunucusu Ananda Lewis, 4. evre meme kanseriyle mücadelesini kaybetti. Muhabir Stephanie Elam, Lewis'in vefatından kısa süre önce gönderdiği son mesajı kamuoyuyla paylaştı. Mesajda, ''Bu bedenler bize emanet, zamanı gelince geri verilir. Sevgiyle geldik, sevgiyle ayrılmayı seçiyoruz.'' ifadeler yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü sunucu Ananda Lewis'in ölmeden önceki son mesajı ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 11:54

Ananda Lewis, ilk olarak 2020 yılında 3. evre meme kanseri teşhisi konduğunu duyurmuş ve radyasyon korkusu nedeniyle yıllarca mamografi yaptırmaktan kaçındığını açıklamıştı. Sunucu Ananda Lewis, kanserin 4. evresinde hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberini kız kardeşi, 11 Haziran Çarşamba günü Facebook üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Artık özgür ve O'nun cennetteki kollarında. Rabbim ruhunu huzura erdirsin," ifadelerine yer verildi.

ÜNLÜ SUNUCUNUN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

CNN muhabiri Stephanie Elam, Perşembe günü Sara Sidner'ın sunduğu programa katılarak Lewis ile olan son temasını kamuoyuyla paylaştı ve "Herkesin bilmesini istediğim bir şey var: O, bu kararıyla barış içindeydi,babullenmişti. Ancak sağlık durumu beklenenden hızlı kötüye gitti. Elam, "Haftalarımız var sanıyorduk, sonra günlere indi, ardından sadece saatler kaldı," sözlerine yer verdi.

Ünlü sunucu Ananda Lewis'in ölmeden önceki son mesajı ortaya çıktı


Lewis'in son mesajı da canlı yayında okundu. Elam, mesajın bir kısmını şu sözlerle aktardı, "Bana yazdığı mesajda, her şeyin istediği gibi gitmediğini söyledi. Ve şöyle devam etti: 'Bu konudaki hislerimi biliyorsun. Hepimiz bir gün gidiyoruz. Bu bedenler ödünç alındı ve geri verilmek zorunda. Sevgiyle geldik ve aynı şekilde sevgiyle ayrılmayı seçiyoruz.'" Lewis'in son sözleri ise yürek burktu, "Seni seviyorum, hayat boyu en yakın dostum, dostların en iyisi." dedi.

Ünlü sunucu Ananda Lewis'in ölmeden önceki son mesajı ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Survivor 2025 şampiyonu belli oldu! Yiğit Poyraz kaybedeni bakın hangi diziyle ti'ye aldı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.