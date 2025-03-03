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 | Dilek Ulusan

Ünlü yazar Merve Köken ölümden döndü! Dövme sildirmek için gitti, kabusu yaşadı

Yazar Merve Köken, vücudundaki dövmeleri sildirmek için estetik kliniğine gitti. İşlemden sonra vücudunda yanıklar oluşan Merve Köken'in vücudunda iltihaplanmalar oluştu. Farklı bir hastaneye giden Merve Köken, ameliyat olmak zorunda kaldı.

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Ünlü yazar Merve Köken ölümden döndü! Dövme sildirmek için gitti, kabusu yaşadı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 10:18

Ünlü yazar Merve Köken vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan dövmelerini sildirmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı. D. E. isimli klinikte uygulanan tedavi sonrası vücudunda yanıklar ve iltihaplanmalar olan Merve Köken, apar topar ameliyata alındı.

KOLUNU KAYBETME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Dövmesini sildirdiği anda büyük bir acı yaşayan ve durumu yetkililere bildiren Merve Köken'e yetkililer kendisine birtakım kremler kullanması önerisinde bulunuldu. İlerleyen günlerde dövmelerin silindiği alanlar kararmaya başlayınca Köken hastaneye gitmeye karar verdi. Kollarında yanıklar oluşan Merve Köken, ameliyat olmazsa kolunu kaybetme korkusuyla karşı karşıya kaldı.

İyileşmek için ameliyata alınan genç kadın yaşadıkları sonrası rapor alarak kendisine dövme silme işlemi uygulayan yetkililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hatalı uygulama sonrası vücudunun yandığını ve hayati tehlike geçirdiğini belirten yazar şikâyet dilekçesinde "Delta Estetik" isimli iş yerine başvurarak dövme işlemi yaptırmak istediğini ancak uygulama sonrasında bölgesel yaralanma ve kalıcı iz riski oluştuğunu öne sürdü. Dilekçenin devamında işlemi yapan görevlinin dövme işlemini uygun olmayan koşullarda gerçekleştirdiğini iddia etti.

KLİNİK KUSURLU SAYILDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merve Köken, dövme işlemi sonrasında oluşan yaralanmayı sağlık raporuyla belgeledi. Raporda, "işlemin kusurlu şekilde gerçekleştirildiği ve bu durumun yaralanmaya yol açtığı" yönünde tespitlerin yer aldığı belirtildi.
Klinik sahibi Ece C., ise silme işlemi sonrası mağdurun su ile temas etmemesi konusunda kendisini uyardıklarını daha sonra ise başka bir yerle anlaştığı için parasını istediğini belirterek suçlamaları reddetti.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ece C., ve işletme çalışanı Gönül H., hakkında, 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

MERVE KÖKEN KİMDİR?
Edebiyat öğretmeni olan Merve Köken, aynı zamanda çıkardığı kitaplarla da bilinir. Türk mitolojisi kitabıyla tanınan Merve Köken, son günlerde geçirdiği operasyonlarla gündem oldu.
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