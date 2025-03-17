Ünlülere kabusu yaşattı! Dizi setlerine girip karavanları gözetlemiş

Takıntılı hayran E.G., Bengü, Buçe Kahraman ve Melis Fis'in adreslerini "Panelciler" olarak adlandırılan hackerlardan aldı ve evlere seri halinde yemek siparişleri gönderdi. Gece geç saatlerinde kapılarında kuryelerin sıraya dizildiğini gören ünlü isimler şikayetçi oldu. E.G. isimli takıntılı hayran, Cemre Baysel'in de karavanını izlerken yakalandı.

Takıntı haline getirdiği ünlü isimlerin adreslerine gece geç saatlerinden sipariş gönderen saplantılı hayrandan ünlü isimler şikayetçi oldu. Söz konusu takıntılı hayranın İstanbul Sarıyer'deki dizi setine gelerek karavanını gözetlediğini iddia eden oyuncu Cemre Baysel de durumdan şikâyetçi oldu. İstanbul Siber Polisleri titiz bir çalışmayla ünlü isimleri uykusuz bırakan takıntılı hayran E.G.'yi gözaltına aldı.

ÜNLÜLERE MUSALLAT OLDU

Çok sayıda ünlü isimle fotoğraf çektiren 19 yaşındaki E.G., ünlülerin adeta kabusu oldu. Sosyal medyada kendisini "Sanatçı" olarak tanıtan E.G., iddialara göre ilk olarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajeri ve avukatı ile irtibat kurdu ve Bengü'nün hayranı olduğunu söyledi. İddialara göre E.G., Bengü'den bedava konser bileti talep etti ve "Benimle fotoğraf çekilmesini istiyorum" dedi. İsteği reddedilen E.G. iddialara göre yaşanan bu olayı takıntı haline dönüştürerek şeytani bir plan yaptı.

"Panelciler" olarak adlandırılan kişilerden iddialara göre Bengü'nün Beykoz İlçesi'ndeki ikamet adresini ve diğer bilgilerini alan E.G., farklı telefon hatları satın alarak yemek sipariş uygulamalarından yine farklı farklı hesaplar oluşturdu. İddialara göre E.G., Bengü'nün ev adresine gece saatlerinde seri yemek siparişleri gönderdi. Çok sayıda kuryeyi gece saatlerinde kapısında gören Bengü, kapıyı çalan kuryelerden usandı ve bu durum devam edince şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu Buçe Kahraman ve ünlü müzisyen Melis Fis'e de ulaşan E.G., yine reddedilince Buçe Kahraman ve Melis Fis'e de aynı tarifeyi uyguladı ve ev adreslerine seri siparişler gönderdi. Buçe Kahraman ve Melis Fis de şikayetçi oldu. İddialara göre "Benimle buluşun. Fotoğraf çektirin. Polis beni bulamaz" diyen E.G.'nin hangi ünlüyle fotoğraf çektirmek isterse o ünlü oyuncuların dizi setlerini ve ünlü şarkıcıların konserlerini bularak yanlarına gittiği iddia edildi.

CEMRE BAYSEL'İ DİZİ SETİNDE RAHATSIZ ETTİ

İddialara göre; 16 Şubat Pazar günü Cemre Baysel'in rol aldığı dizinin İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ndeki setine giden E.G. görevlilere "Ben Cemre Baysel'in hayranıyım. İçeriye girip fotoğraf çektirmek istiyorum" dedi fakat sete alınmadı. İddialara göre dizi çekimi esnasında kaçak yolla sete giren E.G., oyuncu Cemre Baysel'in karavanını buldu ve karavanı gizli bir şekilde gözetlerken Cemre Baysel kendisini fark etti. Cemre Baysel de hemen şikayetçi oldu.