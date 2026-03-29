Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından olan Yeraltı dizisinde Bozo karakterini canlandıran Kaygılaroğlu, bir YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Kaygılaroğlu programda ailesinden, kariyer hayatına, yer aldığı projelerden özel hayatına kadar pek çok konuya ilişkin detaylar paylaşırken, programda MHP Genel Başkanı Bahçeli yaşadığı diyalog dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ Uraz Kaygılaroğlu’nun Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gündem oldu Yeraltı dizisinde Bozo karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı bir YouTube programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşadığı telefon görüşmesini anlattı. Uraz Kaygılaroğlu, Bahçeli'nin kendisini aradığını ve oyuncu olarak performansını beğendiğini ilettiğini belirtti. Bahçeli'nin, Kaygılaroğlu'na "Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun" dediği aktarıldı. Kaygılaroğlu, telefon görüşmesi sonrası konuşmayı kimin kapatacağı konusunda bir sessizlik yaşadıklarını ifade etti.

Hem dizi hem de sinema dünyasının tanınmış isimlerinden olan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemlerde Yeraltı dizisinde canlandırdığı Bozo karakteri ile adından söz ettiriyor. Dizide yeraltı dünyasının tehlikeli kartellerini yöneten bir karakteri canlandıran genç oyuncu katıldığı programda MHP Lideri Devlet Bahçeli ile olan telefon görüşmesini anlattı.

NASIL HİTAP EDECEĞİNİ ŞAŞIRMIŞ

Bahçeli’nin aramasına kendisinin de çok şaşırdığını belirten Kaygılaroğlu, telefon görüşmesi gerçekleştiğinde arabada yalnız olduğunu ifade etti. Bir tanıdığının Bahçeli’nin kendisini arayacağını söylediği belirten Kaygılaroğlu ilk etapta nasıl hitap etmesi gerektiği konusunda bir tereddüt yaşadığını söyledi.

Telefon konuşmasında MHP Liderine “Devlet Bey” diyerek konuştuğunu aktaran genç oyuncu Bahçeli’nin tebriklerini ilettiğini, oyunculuğunu ve Bozok karakterini çok beğendiğini, Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun” dediğini aktardı.

"O TELEFONU KAPATTI, NE DE BEN"

Aldığı övgüler karşısında “Ben de “Teşekkür ederim efendim sağ olun” dedim.” diyen Kaygılaroğlu, konuşma bittikten sonra yaşadığı ilginç anı anlattı.

Konuşma bittikten sonra kafasında hep kim kapatmalı, nasıl kapatmalı, adab-ı muaşerete göre nasıl olmalı sorularının döndüğünü söyleyen Kaygılaroğlu, “Konuşma bittikten sonra ne o telefonu kapattı, ne de ben…Kısa bir süre derin bir sessizlik yaşandı.” ifadelerini kullandı.