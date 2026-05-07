Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu adeta yıllara meydan okuyor! Son hali tekrardan gündem oldu

Yeşilçam’ın en parlak kadın yıldızlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de hafızalara kazındı. Adeta yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu, adından söz ettirmeyi başarıyor. Öyle ki güzel oyuncu Gülşen Bubikoğlu, son haliyle tekrardan gündem oldu. Gülşen Bubikoğlu’nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türk sinemasının sevilen isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birbirinden başarılı yapımlarda yer alan Gülşen Bubikoğlu, komedien drama kadar uzanan geniş bir yapım yelpazesine imza atmıştır.

Öyle ki oynadığı her yapımla dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akın’la yakaladığı uyumla hayranları tarafından sevilerek takip edilen isimlerden biri olmuştur. Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin adeta yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Sosyal medyasını da aktif bir şekilde kullanan Gülşen Bubikoğlu, zaman zaman yayınladığı paylaşımlarla da gündemdeki yerini alıyor. Uzun bir zamandır hayatını gözlerden uzak yaşayan Gülşen Bubikoğlu, son yayınladığı sosyal medya paylaşımıyla tekrardan gündemdeki yerini aldı.

90’lı yılların sevilen oyuncularından olan Gülşen Bubikoğlu, zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bubikoğlu, yapmış olduğu son paylaşımla da çok konuşulmaya başlandı. Pek çok kullanıcı tarafından tam not alan usta oyuncu kısa sürede dikkat çekti.

Usta sanatçı sosyal medyasından yayınladığı son karesiyle adeta yıllara meydan okuyan güzelliği gündem oldu. 71 yaşında olan usta oyuncu yayınladığı son gönderisiyle takipçilerinden de tam not aldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Gülşen Bubikoğlu’nun yıllardır aynı olduğunu ifade ediyor. Usta ismin bu hali tekrardan magazin gündeminde yer alıyor.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Türk sinemasının en sevilen kadın oyuncularından biri olan Gülşen Bubikoğlu, 4 Aralık 1954 yılında dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi’nde eğitim gören Gülşen Bubikoğlu, erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakarak çalışmaya başlamıştır. İlk önce mankenlik ve dans eğitimleri alan Gülşen Bubikoğlu, sinema kariyerine başladı.

İlk olarak Yaban filminde başrolü oynayarak kariyerine adım atan Güleşn Bubikoğlu daha sonra Baş Belası, Üç Kağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çekti. özellikle de 80’li yılların sonuna doğu komedi alanlarında yer alan Gülşen Bubikoğlu, 1975 yılında da Türker İnanoğlu ile evlendi.