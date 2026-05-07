Yılmaz Morgül, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'i ağır ithamlarla hedef aldı! Sokağa çıkamazlar

Türk sanat müziğinin adından söz ettiren ismi Yılmaz Morgül, yaptığı her hamleyle gündemin merkezinde yer almaya devam ediyor. Morgül, son olarak magazin dünyasını sarsacak açıklamalarıyla konuşuluyor. Bu defa hem Süperstar Ajda Pekkan'ı hem de milyonların severek dinlediği Ebru Gündeş'ihedef tahtasına oturtturan Morgül, meslektaşlarına oldukça ağır ithamlarda bulundu. Morgül 'Hodri meydan' dedi ve elinde çok büyük kozlar olduğunu söyleyerek 'Konuşursam sokağa çıkamazlar' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

YILMAZ MORGÜL, AJDA PEKKAN VE EBRU GÜNDEŞ'İ AĞIR İTHAMLARLA HEDEF ALDI!

Sanat müziğinin sevilen ismi Yılmaz Morgül, magazin dünyasında taşları yerinden oynatacak polemiğin fitilini ateşledi.

Sivri dili ve dobra açıklamalarıyla tanınan Yılmaz Morgül, doğrudan Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'i hedef aldı. İki dev isme zehir zemberek sözlerle yüklenen Morgül, dikkat çeken bazı açıklamalar yaptı. Morgül, geçmiş defterleri açarak, tüm kırgınlıklarının hala taze olduğunu belirterek, 'hodri meydan' diyerek, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'e ağır ithamlarla yüklendi.

YILMAZ MORGÜL'DEN EBRU GÜNDEŞ'E SERT ELEŞTİRİ!

Zaman zaman yaptığı bomba açıklamalarla gündemin yönünü değiştiren Yılmaz Morgül, kariyer basamaklarını yavaş yavaş tırmanırken önüne çıkan engelleri ve emeğinin görülmemesine adeta sitem etti.

Yılmaz Morgül'ün en sert eleştirileri Ebru Gündeş'e yönelik oldu. Morgül, Ebru Gündeş'in kariyerinin ilk zamanlarda bizzat kendisinin destek olduğunu, hatta sahne kıyafetini bile kendi elleriyle diktiğini yeniden hatırlatan Morgül, aradan uzun zaman geçtikten sonra gördüğü büyük nankörlüğü anlattı.

Gündeş'in assolistlik mertebesine gelince, kendisini engellemeye çalıştığını iddia eden Morgül, hakkını asla helal etmediğini de söyleyerek, Ebru Gündeş'i vefasızlıkla suçladı.

'HAYALLERİM SİZİN YÜZÜNÜZDEN YIKILDI'

Yılmaz Morgül'ün hedefinde bulunan bir diğer isim ise Süperstar Ajda Pekkan oldu. Türkiye'nin en iyi seslerinden biri olmasına rağmen, önünün kesildiğini dile getiren Yılmaz Morgül, Pekkan'a karşı da sert ithamlarda bulundu.

Morgül, Ajda Pekkan'ın da kendisine duyarsız kaldığını dile getirdi. 'Keşke annenizin sahip olduğu o şefkatten bir nebze olsun nasiplenseydiniz' diyen Morgül, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YILMAZ MORGÜL'DEN ŞOK TEHDİT! 'SOKAĞA ÇIKAMZLAR'

Yılmaz Morgül katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla tansiyonu yükseltirken, elinde bazı kozların olduğunu da açıkça dile getirdi. Kendi geçmişinin tertemiz olduğunu savunan Morgül, eğer bir konuşmaya başlarsa, konunun muhataplarının insan içine çıkamayacağını iddia etti.

'Cesaretleri varsa cevap versinler. Ben de o zaman asıl gerçekleri açıklarım' diyen Morgül, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'e dair bu restiyle, sosyal medyayı çalkaladı. Bu ağır ithamlar ve tahditler sonrası, şimdi tüm gözler Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'ten gelecek olası karşılıklara çevrildi.

