Yılmaz Morgül zaman zaman magazin gündemine gelerek dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü ismin yıllardır sakladığı acı gerçek ortaya çıkmasıyla dikkatler Morgül’ün ablası Perihan Yılmaz’ a çevrildi. Perihan Yılmaz’ın eski eşi tarafından öldürüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arama motorlarında Perihan Yılmaz’ın hayatının perde arkası merak edildi. Peki, Yılmaz Morgül'ün ablası kimdir? Perihan Yılmaz öldürüldü mü, eski eşi mi öldürdü? sorularını sizin için araştırdık.

YILMAZ MORGÜL'ÜN ABLASI KİMDİR?

Şarkıcı kimliği ile dikkatleri üzerine çeken Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Morgül, musiki dersleri alarak 1988 yılında Adana’da sahneye çıkmıştır. 1995 yılında ‘Elveda İstanbul’ adındaki ilk albümüyle tanınmaya başlandı. Şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalanmıştır.

Amerika’da yedi yıl tedavi olan Yılmaz Morgül, sağlığına kavuştuktan sonra 2016 yılında Survivor 2016 sezonuna katılarak magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Gelinim Mutfakta ve Rising Star Türkiye yarışmasında da jürilik yapmıştır.

Yılmaz Morgül ve ailesi hakkında detaylar kamuoyunda tam olarak bilinmezken, ablası Perihan Yılmaz hakkında kamuoyunda yer alan bilgiler bomba gibi gündeme düştü. Arama motorlarında ‘Yılmaz Morgül’ün ablası kimdir?’ sorusu araştırılmaya başlandı.

Perihan Yılmaz, daha genç yaşındayken bile hayat dolu bir karakter olarak tanınmaktadır. Daha 17 yaşındayken konservatuar eğitimi alırken, bir yandan da evlilik hazırlıkları yapmaktadır. Yılmaz Morgül’de özel bir yeri olan Perihan Yılmaz’ın kaybının ardından duygusallık kazanmıştır.

PERİHAN YILMAZ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Yılmaz Morgül’ün ablası Perihan Yılmaz yıllar boyunca farklı iddialarla gündem oluyor. uzun süre kamuoyunda bir netlik kazanamayan Perihan Yılmaz’ın ölümü kardeşi Yılmaz Morgül’den gelen yıllar sonrası itirafla adeta bambaşka bir boyut kazandı.

Morgül, ekranlarda yaptığı açıklamalarla ablasının aslında cinayete kurban gittiğini iddia etti. Yıllar sonra gelen itirafla birlikte bilinmeyen bir gerçek gün yüzüne çıktı. Perihan Yılmaz’ın ölümü aslında bir kaza olmadığını planlı bir saldırının olduğu ifade edildi.

PERİHAN YILMAZ’I ESKİ EŞİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Yılmaz Morgül’ün bu açıklamaları sonrası arama motorlarında Perihan Yılmaz hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Özellikle de eski eş tarafından yapılıp yapılmadığı en çok araştıran konulardan biri oldu. Perihan Yılmaz’ın evlilik hazırlığı yaptığı kişinin eski eşi kamuoyunda yer alan haberlere göre, kıskançlık ve öfke nedeniyle cinayetin arkasında karmaşık bir ilişki ağı olduğu ortaya çıktığı iddia edildi.