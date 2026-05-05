Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Devrim Özkan saçı kokuyor iddiaları asılsız çıktı! Magazin muhabiri özür diledi

Yeraltı dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan Devrim Özkan, son günlerde ‘saçı kokuyor’ iddialarıyla magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Daha sonra ünlü oyuncu konuyla ilgili açıklama yapmış ve iddiaları reddetmişti. Muhabir Online muhabiri Akif Yaman, haberin asılsız olduğunu söyleyerek özür diledi. İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 08:06
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 08:06

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde ‘Ceylan’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan , son günlerde saçı kokuyor iddialarıyla gündemine bomba gibi oturmuştu. Fenomen dizinin başrol oyuncularından Özkan’a yönelik ortaya atılan koku iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Ünlü oyuncunun saçlarından ağır bir koku geldiği ve bu yüzden Yeraltı dizisinin çekimlerinin de durduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan ağır koku iddialarına zehir zemberek sözlerle cevap vermişti. Muhabir Online muhabiri Akif Yaman’ın bu haberi sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Özkan iddiaları reddetmişti. Muhabir Online muhabiri Akif Yaman, haberin asılsız olduğunu söyleyerek özür diledi. İşte Muhabir Online muhabiri Akif Yaman’ın Devrim Özkan’a özür mesajı…

HABERİN ÖZETİ

Devrim Özkan saçı kokuyor iddiaları asılsız çıktı! Magazin muhabiri özür diledi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinde rol alan Devrim Özkan'ın saçının koktuğuna dair çıkan asılsız iddialar sonrası magazin muhabiri Akif Yaman özür diledi.
Devrim Özkan'ın saçının koktuğu ve bu yüzden dizinin çekimlerinin durduğu iddia edilmişti.
Oyuncu Devrim Özkan, bu iddiaları reddederek sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Muhabir Online muhabiri Akif Yaman, daha sonra haberinin asılsız olduğunu belirterek Devrim Özkan'dan özür diledi.
Yaman, Devrim Özkan'ın menajeri ve yapım ekibiyle görüştükten sonra bilginin hatalı olduğuna ikna olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

DEVRİM ÖZKAN SAÇI KOKUYOR İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI!

Ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Devrim Özkan, şimdilerde NOW TV’de yayınlanan Yeraltı dizisinde ‘Ceylan’ karakteriyle başrol oynuyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu son günlerde farklı iddialarla magazin gündeminde yerini alıyor. Özkan, özellikle Yeraltı dizisinin setinde ‘saçı kokuyor’ iddialarıyla gündemde geniş yankı uyandırıyor.

Devrim Özkan, geçtiğimiz günlerde Muhabir Online muhabiri Akif Yaman tarafından ortaya atılan ilginç bir iddiayla gündeme bomba gibi oturmuştu. Yaman, Özkan’ın saçı koktuğu için yönetmenin seti durdurduğunu, oyuncunun saçlarını yıkamasının ardından sete devam edildiğini dile getiren bir haber yapmıştı.

Ünlü oyuncu hakkında sahne çekimi sırasında saçlarından gelen yoğun koku nedeniyle yönetmenin çekimi durdurduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Sete kısa bir ara verilerek Özkan’ın saçlarını yıkattığı da ortaya atılan iddialar arasındaydı. Aynı zamanda Özkan'ın saçlarını güçlendirmek için bakım yağları sürdüğü ve bu sebeple koku yayıldığı da iddialar arasında yer almıştı.

Ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan ağır koku iddialarına zehir zemberek sözlerle cevap vermişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Özkan iddiaları reddetmişti. Muhabir Online muhabiri Akif Yaman’ın Devrim Özkan hakkında ortaya attığı iddialar asılsız çıktı.

DEVRİM ÖZKAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Yeraltı dizisinin başarılı ve güzel oyuncusu Devrim Özkan, Akif Yaman’ın kendisi hakkında yaptığı haberler doğrultusunda sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Özkan, çıkan iddiaları reddederek şu ifadelere yer vermişti:

“Bugün şahsımı hedef alan ve hiçbir etik değerle bağdaşmayan 'haber' adı altındaki asılsız iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissediyorum.

Yıllardır süregelen, sistematik bir şekilde şahsımı karalamayı ve itibar suikastı yapmayı alışkanlık haline getiren bu şahıs/mecra, bugün yine gazetecilik ilkelerini ayaklar altına alarak tamamen hayal ürünü bir senaryoyu servis etmiştir.

Geçmişte defalarca yalan olduğu kanıtlanmış iddialarına bir yenisini ekleyen bu zihniyetin tek motivasyonunun 'etkileşim ve tıklanma' olduğu aşikardır. Sadece birkaç beğeni ve daha fazla izlenme uğruna; bir insanın emeğini, özel hayatını ve onurunu hiçe sayarak yapılan bu eylemler, ne basın özgürlüğüyle ne de insanlıkla açıklanabilir.

Kendi başarısızlıklarını başkalarının hayatlarını kirleterek örtmeye çalışanlara açıkça söylüyorum:

Başkalarının mutsuzluğu ve mağduriyeti üzerinden kurguladığınız o sahte dünyadan kazandığınız her kuruş haramdır. İftira atarak, yalan söyleyerek ve kul hakkı yiyerek elde ettiğiniz o 'etkileşimler', gerçeklerin karşısında tuzla buz olmaya mahkumdur.

Sessizliğimizin bir kabulleniş değil, asaletimizden olduğunu anlamayanlara cevabımız bu kez sadece böyle olmayacak. Bugüne kadar biriktirilen tüm yalan haberler ve bugünkü son çirkin iddia ile ilgili olarak hukuki olarak hesaplaşacağım.”

MAGAZİN MUHABİRİ DEVRİM ÖZKAN’DAN ÖZÜR DİLEDİ!

Magazin muhabiri Akif Yaman, geçtiğimiz günlerde Devrim Özkan ile ilgili yaptığı ‘saçı kokuyor’ haberinin asılsız olduğunu söyleyerek özür diledi. Muhabir Online muhabiri Akif Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ünlü oyuncu Devrim Özkan’dan özür diledi. Yaman, açıklamalarında ise şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Devrim Özkan’ın menajeri Engin Aykanat ile görüştüm. Kendisi beni ‘Yeraltı’ dizisinin yapım ekibiyle görüştürdü. Bana gelen bilginin hatalı olduğuna ikna oldum. Daha önce de dediğim gibi insanız, hatalarımız olabilir. Özür dilemek de erdemdir. Devrim Özkan’dan özür dilerim.”

