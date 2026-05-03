Geçtiğimiz günlerde Psikolog Gökhan Çınar’ın Katarsis programına konuk olan usta oyuncu Sumru Yavrucuk, yeteneğinin sınırlarını bir kez daha zorladı. Hiç beklenmedik bir anda sergilediği performansla sosyal medyayı sallayan Yavrucuk, oyunculuğun sadece ezberden ibaret olmadığını da anlatmış oldu. İşte büyük sanatçı Semra Yavrucuk'tan ses getiren oyunculuk yeteneği...

HABERİN ÖZETİ Usta sanatçı Sumru Yavrucuk'tan büyük başarı! Tek bir şarkıyı birden fazla ağızla okudu Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Gökhan Çınar'ın Katarsis programında sergilediği tek bir şarkıyı farklı ağızlarla okuma performansı büyük beğeni topladı. Yavrucuk, Manifest'in SNAP şarkısını Antep şivesi, Rum Türkçesi, Balkanlar ve Karadeniz ağızlarıyla seslendirdi. Bu performansıyla oyunculuğun ezberden ibaret olmadığını gösterdi. Sumru Yavrucuk 24 Eylül 1961 Ankara doğumludur ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Tiyatro bölümü mezunudur. Özellikle Yabancı Damat, Fatmagül'ün Suçu Ne?, No:309 ve Bahar gibi dizilerle tanınmaktadır.

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Gökhan Çınar'ın programında sergilediği performansla adeta bir oyunculuk resitali sundu.

Yavrucuk’un ses rengini, vurgularını ve mimiklerini bir anda değiştirebilmesi, onun gözlem gücünün ve teknik disiplininin de ne denli büyük olduğunu kanıtladı.

TEK BİR ŞARKIYI BİRDEN FAZLA AĞIZLA OKUDU

Manifest'in popüler SNAP şarkısının sözlerini ele alan Sumru Yavrucuk, Antep’in şivesiyle başladığı taklidine, Rum Türkçesinin naif tınılarını ekleyerek devam etti.

Balkanlar'ın hüzünlü ve neşeli havasını estirdikten sonra, Karadeniz’in hırçın ağzıyla finali yaptı. Tek bir metni farklı ağızlarda saniyelik farkla okuyan Sumru Yavrucuk, izleyenden 'oyunculuk budur' yorumları aldı.

SUMRU YAVRUCUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sumru Yavrucuk, 24 Eylül 1961 Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk performansıyla birçok prestijli ödüle layık görülmüştür.

Yavrucuk, İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Tiyatro bölümünden mezun olmuştur ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda da eğitim almıştır.

Özellikle Yabancı Damat, Fatmagül'ün Suçu Ne?, No:309 ve Bahar gibi dizilerle adından söz ettiren Sumru Yavrucuk, 2015 yılında 'koruyucu aile' statüsüyle 8 yaşında Yağmur adında bir erkek çocuğunun bakımını ve sorumluluğunu sütlenmiştir.