Uzak Şehir Alya'nın kolundaki saatin fiyatını duyan şoke oldu! Sinem Ünsal'ın servet değerindeki saati

Kanal D'nin sevilen dizisi "Uzak Şehir"de Alya Albora karakterini oynayan Sinem Ünsal'ın taktığı saatin değerini duyan şoke oldu.

UZAK ŞEHİR ALYA'NIN KOLUNDAKİ SAATİN FİYATI ŞOKE ETTİ

Güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın taktığı saatin, 18 ayar altından üretildiği ve yaklaşık 1 milyon 520 bin TL'lik fiyatla satıldığı iddia edildi. Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan saatin fiyatını duyan ise "Çok pahalıymış", "Servet değerinde", "Gerçekten mi?" yorumlarında bulundu.

SİNEM ÜNSAL'IN SON BÖLÜMDEKİ SAATİ SERVET DEĞERİNDE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'de yer alan Alya karakterinin giydikleri ve kullandığı aksesuarlar beğeni ile takip ediliyor. Son bölümde görülen saatin ise 18 ayar sarı altından üretilen küçük boy modelinin Türkiye satış fiyatı yaklaşık 1 milyon 520 bin TL seviyesinde olduğu öğrenildi.

Altın rengi ve şık tasarımı ile bilezik görünümüne sahip olan saatin fiyatının ise 1,5 Milyon TL olduğu iddia edildi. Seyirciler lüks bir markanın modeline benzetti, yorum yağdı.

UZAK ŞEHİR ALYA'NIN SAATİ HANGİ MARKA?

Son bölümlerde karşımıza oldukça sık gördüğümüz Alya'nın altın rengi saati yeniden gündemde. İddialara göre Cartier'nin "Panthère de Cartier" serisinden olduğu tahmin edildi.