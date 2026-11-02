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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 21:24

Uzak Şehir'de çekim hatası sonrası sahne yeniden çekildi! Alya'nın ayakkabı görüntüsüne yorum yağdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'deki çekim hatası kısa sürede izleyicinin dikkatini çekti. Büyük bir etkileşim alan paylaşımın silinmesi üzerine "Yazık oldu" yorumları yapıldı. Cihan'ın Alya'yı alıp götürdüğü sahnede ayakkabı farkı dikkatlerden kaçmadı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Uzak Şehir'de çekim hatası sonrası sahne yeniden çekildi! Alya'nın ayakkabı görüntüsüne yorum yağdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 21:24

'ın oynadığı karakterinin giydiği ayakkabı sahnesi kısa sürede sosyal medyada viral oldu. fragmanında yer alan çekim hatası seyirciler tarafından anında fark edildi.

UZAK ŞEHİR'DE ÇEKİM HATASI!

Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin 71. bölüm fragmanı, 'ın Alya'yı kucağına aldığı sahnede ayakkabının farklı olması izleyicinin gözünden kaçmadı.

Uzak Şehir'de çekim hatası sonrası sahne yeniden çekildi! Alya'nın ayakkabı görüntüsüne yorum yağdı

İlk sahnede ayağında bot olan Alya'nın sonraki sahnede topuklu ayakkabı ile görüldüğü anlar ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Uzak Şehir'de çekim hatası sonrası sahne yeniden çekildi! Alya'nın ayakkabı görüntüsüne yorum yağdı

UZAK ŞEHİR'DE ALYA'NIN AYAKKABISI UNUTULDU, YENİDEN ÇEKİLDİ

Cihan’ın fenalaşan Alya’yı kucağına alıp hastaneye yetiştirmeye çalıştırdığı sahne dikkat çekerken, Alya'nın ayakkabısının farklı olduğu anlar oldukça konuşuldu. 

Uzak Şehir'de çekim hatası sonrası sahne yeniden çekildi! Alya'nın ayakkabı görüntüsüne yorum yağdı

Alya'nın ayağında görülen bot, bir sonraki sahnede topuklu ayakkabı olarak görüldü. Fragmanda dikkat çeken sahnenin ardından izleyiciler yorum yağmuruna tuttu. Fark edilmesinin ardından sahne yeniden çekildi.

Uzak Şehir'de çekim hatası sonrası sahne yeniden çekildi! Alya'nın ayakkabı görüntüsüne yorum yağdı

ÇEKİM HATASI İZLEYİCİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Uzak Şehir'in 71. bölüm fragmanında yer alan bir sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Alya'nın fenalaşmasının ardından Cihan, Alya'yı kucaklayarak hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. O anlarda ise Alya'nın ayakkabı değişikliği dikkat çekti. Fazla izlenme alan fragman silindi ve yeniden paylaşıldı.

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ETİKETLER
#uzak şehir
#Sinem Ünsal
#cihan
#Alya
#Çekim hatası
#Diziler
#Mavi Kadin
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