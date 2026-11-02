Uzak Şehir'de çekim hatası sonrası sahne yeniden çekildi! Alya'nın ayakkabı görüntüsüne yorum yağdı

Sinem Ünsal'ın oynadığı Alya karakterinin giydiği ayakkabı sahnesi kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Uzak Şehir fragmanında yer alan çekim hatası seyirciler tarafından anında fark edildi.

UZAK ŞEHİR'DE ÇEKİM HATASI!

Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin 71. bölüm fragmanı, Cihan'ın Alya'yı kucağına aldığı sahnede ayakkabının farklı olması izleyicinin gözünden kaçmadı.

İlk sahnede ayağında bot olan Alya'nın sonraki sahnede topuklu ayakkabı ile görüldüğü anlar ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

UZAK ŞEHİR'DE ALYA'NIN AYAKKABISI UNUTULDU, YENİDEN ÇEKİLDİ

Cihan’ın fenalaşan Alya’yı kucağına alıp hastaneye yetiştirmeye çalıştırdığı sahne dikkat çekerken, Alya'nın ayakkabısının farklı olduğu anlar oldukça konuşuldu.

Alya'nın ayağında görülen bot, bir sonraki sahnede topuklu ayakkabı olarak görüldü. Fragmanda dikkat çeken sahnenin ardından izleyiciler yorum yağmuruna tuttu. Fark edilmesinin ardından sahne yeniden çekildi.

ÇEKİM HATASI İZLEYİCİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Uzak Şehir'in 71. bölüm fragmanında yer alan bir sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Alya'nın fenalaşmasının ardından Cihan, Alya'yı kucaklayarak hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. O anlarda ise Alya'nın ayakkabı değişikliği dikkat çekti. Fazla izlenme alan fragman silindi ve yeniden paylaşıldı.