Uzak Şehir aşkı gerçek oldu! Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'dan el ele poz

Çekimleri Mardin'de gerçekleşen Uzak Şehir dizisinde Kaya Albora rolüyle yer alan Atakan Özkaya ile Zerrin Albora karakteriyle beğeni toplayan Dilin Döğer'in dizideki aşkı gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgili olduklarını açıklayan ikiliden aşk pozu da geldi.
Uzak Şehir dizisinin setinde tanışan Dilin Döğer ve Atakan Özkaya, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor. Daha önce tatilde görüntülenen ve romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, bu kez birlikte verdikleri yeni pozla gündeme geldi.
AŞK İTİRAFI DİLİN DÖĞER'DEN GELDİ
Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, aşk ve sevgili iddialarını her zaman yalanlasalar da ikilinin geçtiğimiz günlerde sevgili oldukları doğrulandı. Uzak Şehir dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Dilin Döğer, rol arkadaşı Atakan Özkaya ile ilişkilerini doğruladı.
Dilin Döğer, dizinin başlarında çok yakın arkadaş olduklarını ancak bu arkadaşlığın zamanla ilişkiye dönüştüğünü belirterek “Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi ve evet, birlikteyiz” dedi. Aynı projede yer almanın zorlukları da sorulduğu zaman Dilin Döğer, “İş alanı bizim için sadece disiplinden oluşuyor ve özel hayatla ikisini çok rahat ayırabiliyoruz. O sebeple bir zorluğu yok.” dedi.
22 Şubat 1995 doğumlu Dilin Döğer, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi mezunu Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 2021'de Ex Aşkım ile sektöre giren, O Kız dizisindeki Zeynep ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Süreyya Hatun rolleriyle tanınan Döğer, dans, şan ve opera eğitimi almıştır.
|Bilgi
|Değer
|Ad Soyad
|Dilin Döğer
|Doğum Tarihi
|22 Şubat 1995
|Eğitim
|Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi
|Meslek
|Türk dizi ve sinema oyuncusu
|Sektöre Giriş Yılı
|2021
|Sektöre Giriş Yapılan Proje
|Ex Aşkım
|Tanınan Rolleri
|O Kız (Zeynep), Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Süreyya Hatun)
|Aldığı Eğitimler
|Dans, şan ve opera
ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
29 Haziran 1998 doğumlu Atakan Özkaya, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Özellikle, 2021-2024 yılları arasında atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisindeki Sarp Yılmaz rolü ve Uzak Şehir dizisinde oynadığı Kaya Albora rolü ile tanınmıştır.