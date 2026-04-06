Çekimleri Mardin'de gerçekleşen Uzak Şehir dizisinde Kaya Albora rolüyle yer alan Atakan Özkaya ile Zerrin Albora karakteriyle beğeni toplayan Dilin Döğer'in dizideki aşkı gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgili olduklarını açıklayan ikiliden aşk pozu da geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uzak Şehir aşkı gerçek oldu! Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'dan el ele poz Uzak Şehir dizisinde tanışan oyuncu çift Dilin Döğer ve Atakan Özkaya, ilişkilerini doğruladı. Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın Uzak Şehir dizisi setinde tanışarak sevgili oldukları doğrulandı. Dilin Döğer, rol arkadaşı Atakan Özkaya ile ilişkilerinin arkadaşlıktan zamanla ilişkiye dönüştüğünü belirtti. Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 doğumlu olup Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi mezunudur. Atakan Özkaya, 29 Haziran 1998 doğumlu olup Kardeşlerim dizisindeki Sarp Yılmaz rolüyle tanınmaktadır.

ATAKAN ÖZKAYA İLE DİLİN DÖĞER'DEN ROMANTİK POZ

Uzak Şehir dizisinin setinde tanışan Dilin Döğer ve Atakan Özkaya, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor. Daha önce tatilde görüntülenen ve romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, bu kez birlikte verdikleri yeni pozla gündeme geldi.

AŞK İTİRAFI DİLİN DÖĞER'DEN GELDİ

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, aşk ve sevgili iddialarını her zaman yalanlasalar da ikilinin geçtiğimiz günlerde sevgili oldukları doğrulandı. Uzak Şehir dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Dilin Döğer, rol arkadaşı Atakan Özkaya ile ilişkilerini doğruladı.

Dilin Döğer, dizinin başlarında çok yakın arkadaş olduklarını ancak bu arkadaşlığın zamanla ilişkiye dönüştüğünü belirterek “Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi ve evet, birlikteyiz” dedi. Aynı projede yer almanın zorlukları da sorulduğu zaman Dilin Döğer, “İş alanı bizim için sadece disiplinden oluşuyor ve özel hayatla ikisini çok rahat ayırabiliyoruz. O sebeple bir zorluğu yok.” dedi.

DİLİN DÖĞER KAÇ YAŞINDA?

22 Şubat 1995 doğumlu Dilin Döğer, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi mezunu Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 2021'de Ex Aşkım ile sektöre giren, O Kız dizisindeki Zeynep ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Süreyya Hatun rolleriyle tanınan Döğer, dans, şan ve opera eğitimi almıştır.

Bilgi Değer Ad Soyad Dilin Döğer Doğum Tarihi 22 Şubat 1995 Eğitim Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Meslek Türk dizi ve sinema oyuncusu Sektöre Giriş Yılı 2021 Sektöre Giriş Yapılan Proje Ex Aşkım Tanınan Rolleri O Kız (Zeynep), Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Süreyya Hatun) Aldığı Eğitimler Dans, şan ve opera

ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Haziran 1998 doğumlu Atakan Özkaya, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Özellikle, 2021-2024 yılları arasında atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisindeki Sarp Yılmaz rolü ve Uzak Şehir dizisinde oynadığı Kaya Albora rolü ile tanınmıştır.