Türk televizyon yapımları uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ederken, reyting rekorları kıran "Uzak Şehir" dizisi de Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil etti. Mardin'de çekilen ve Telenovela kategorisinde finalist olan dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yanı sıra yapımcı Lale Eren, yönetmen Ahmet Katıksız ve senarist Gülizar Irmak da New York'ta dün akşam düzenlenen ödül törenine katıldı.

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Uzak Şehir ekibinin Emmy heyecanı! Sinem Ünsal'a övgü yağdı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 75

HABERİN ÖZETİ Uzak Şehir ekibinin Emmy heyecanı! Sinem Ünsal'a övgü yağdı Mardin'de çekilen "Uzak Şehir" dizisi ekibi, Telenovela kategorisinde finalist olduğu Uluslararası Emmy Ödülleri'nin New York'taki törenine katıldı. Törene dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, yapımcı Lale Eren, yönetmen Ahmet Katıksız ve senarist Gülizar Irmak katıldı. Aynı kategoride yarışan Ay Yapım imzalı "Leyla" dizisi ödüle layık görüldü. Başrol oyuncusu Sinem Ünsal, İHA'ya yaptığı açıklamada heyecan ve onur duyduklarını, adlarının Emmy ile yan yana olmasının bile güzel bir motivasyon sağladığını ifade etti.

UZAK ŞEHİR EKİBİ EMMY ÖDÜLLERİ'NDE

Aynı kategoride yarışan Ay Yapım imzalı "Leyla" dizisi ödüle layık görülürken, finalistler arasında yer alan "Uzak Şehir"in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, İHA'ya konuşan oyuncu Emmy heyecanını ve finalist olmanın kendileri için taşıdığı anlamı anlattı.

Ünsal, "Tabii ki çok heyecanlıyız, onur duyuyoruz. Mardin'de başlayan, küçücük köyümüzde başlayan maceramızla buraya gelmek, insana gerçekten yaptığı şeyin görünür olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor. Yaz, kış, her türlü şartta verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Buranın havasını solumak bizim için çok yeterli. Yani adımızın Emmy ile yan yana olması bile zaten bize çok güzel bir motivasyon oldu, çok mutluyuz" dedi.