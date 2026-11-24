Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Erdal Özyağcılar, oyunculuk mesleğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllardır dilden dile dolaşan “Oyunculuk, maden işçiliğinden sonra dünyanın en zor ikinci mesleğidir” sözünü değerlendiren Özyağcılar, bu söylemin bilimsel bir araştırmaya dayanmadığını söyledi. Ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Özyağcılar'ın sözleri merak uyandırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Erdal Özyağcılar ezber bozan açıklama yaptı! Oyunculukla ilgili o sözler şehir efsanesi çıktı Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, 'Oyunculuk, maden işçiliğinden sonra dünyanın en zor ikinci mesleğidir' söyleminin bilimsel bir araştırmaya dayanmadığını ve bir şehir efsanesi olduğunu ifade etti. Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda oyunculuğun en zor ikinci meslek olduğu iddiasının bilimsel dayanağı bulunmadığını belirtti ve açıklamasını 'Şehir efsanelerine selam olsun' sözleriyle bitirdi. Özyağcılar'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve meslekle ilgili tartışmaları yeniden başlattı. Usta oyuncu, 2023 yılındaki bir röportajında mesleğin ilk dönemlerinde günlük ücretle çalıştıklarını, ücret alamadıklarını ve uzun süre iş bulamadıkları dönemler geçirdiklerini anlatmıştı. Özyağcılar, yaşadığı tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen aynı koşullar yeniden karşısına çıksa yine oyunculuk mesleğini seçeceğini ifade etmişti.

ERDAL ÖZYAĞCILAR'DAN OYUNCULUK MESLEĞİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, oyunculuğun dünyanın en zor ikinci mesleği olduğu yönündeki yaygın söylemi değerlendirdi. Maden işçiliğinin ardından oyunculuğun en zor meslek olduğu iddiasına değinen Özyağcılar, bu sözün bilimsel bir araştırmaya dayanmadığını ifade etti. Ünlü oyuncunun açıklaması, meslekle ilgili yıllardır dile getirilen bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

"OYUNCULUK DÜNYANIN EN ZOR İKİNCİ MESLEĞİ" SÖZÜ ŞEHİR EFSANESİ ÇIKTI

Erdal Özyağcılar, "Oyunculuk maden işçiliğinden sonra dünyanın en zor ikinci mesleğidir" şeklindeki söylemin bilimsel bir araştırmayla desteklenmediğine dikkat çekti. Bu ifadenin bir şehir efsanesi olduğunu belirten usta oyuncu, konuya ilişkin değerlendirmesiyle dikkat çekti.

ERDAL ÖZYAĞCILAR'IN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erdal Özyağcılar'ın açıklamaları, sosyal medya hesabından paylaşılan video ile gündeme geldi. Oyuncunun şehir efsanelerine gönderme yaptığı sözleri sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Özyağcılar, açıklamasını "Şehir efsanelerine selam olsun" ifadeleriyle tamamladı.

ERDAL ÖZYAĞCILAR OYUNCULUK MESLEĞİNİN ZORLUKLARINI DAHA ÖNCE DE ANLATMIŞTI

Erdal Özyağcılar, oyunculuğun zorluklarına ilişkin değerlendirmeleriyle daha önce de dikkat çekmişti. 2023 yılında verdiği bir röportajda meslek hayatının ilk dönemlerinde yaşadığı sıkıntılardan söz eden usta oyuncu, zaman zaman günlük ücretle çalıştıklarını, ücretlerini alamadıkları ve uzun süre iş bulamadıkları dönemler yaşadıklarını anlatmıştı.

Mesleği uğruna birçok zorluğu göze aldığını belirten Özyağcılar, yaşadığı sıkıntılara rağmen oyunculuktan vazgeçmediğini ve aynı koşullar yeniden karşısına çıksa yine bu mesleği seçeceğini ifade etmişti.

Erdal Özyağcılar'ın açıklamaları, oyunculuk mesleğinin zorlukları ve bu alanda verilen emek üzerine yeniden tartışma başlattı. Usta oyuncunun yıllara dayanan deneyiminden yola çıkarak yaptığı değerlendirme, meslekle ilgili kalıplaşmış söylemleri de gündeme taşıdı. Özyağcılar'ın şehir efsanesi olarak nitelendirdiği sözlere ilişkin çıkışı sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.