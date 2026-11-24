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İstanbul
Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Erdal Özyağcılar, oyunculuk mesleğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllardır dilden dile dolaşan “Oyunculuk, maden işçiliğinden sonra dünyanın en zor ikinci mesleğidir” sözünü değerlendiren Özyağcılar, bu söylemin bilimsel bir araştırmaya dayanmadığını söyledi. Ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Özyağcılar'ın sözleri merak uyandırdı.
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, oyunculuğun dünyanın en zor ikinci mesleği olduğu yönündeki yaygın söylemi değerlendirdi. Maden işçiliğinin ardından oyunculuğun en zor meslek olduğu iddiasına değinen Özyağcılar, bu sözün bilimsel bir araştırmaya dayanmadığını ifade etti. Ünlü oyuncunun açıklaması, meslekle ilgili yıllardır dile getirilen bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.
Erdal Özyağcılar, "Oyunculuk maden işçiliğinden sonra dünyanın en zor ikinci mesleğidir" şeklindeki söylemin bilimsel bir araştırmayla desteklenmediğine dikkat çekti. Bu ifadenin bir şehir efsanesi olduğunu belirten usta oyuncu, konuya ilişkin değerlendirmesiyle dikkat çekti.
Erdal Özyağcılar'ın açıklamaları, sosyal medya hesabından paylaşılan video ile gündeme geldi. Oyuncunun şehir efsanelerine gönderme yaptığı sözleri sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Özyağcılar, açıklamasını "Şehir efsanelerine selam olsun" ifadeleriyle tamamladı.
Erdal Özyağcılar, oyunculuğun zorluklarına ilişkin değerlendirmeleriyle daha önce de dikkat çekmişti. 2023 yılında verdiği bir röportajda meslek hayatının ilk dönemlerinde yaşadığı sıkıntılardan söz eden usta oyuncu, zaman zaman günlük ücretle çalıştıklarını, ücretlerini alamadıkları ve uzun süre iş bulamadıkları dönemler yaşadıklarını anlatmıştı.
Mesleği uğruna birçok zorluğu göze aldığını belirten Özyağcılar, yaşadığı sıkıntılara rağmen oyunculuktan vazgeçmediğini ve aynı koşullar yeniden karşısına çıksa yine bu mesleği seçeceğini ifade etmişti.
Erdal Özyağcılar'ın açıklamaları, oyunculuk mesleğinin zorlukları ve bu alanda verilen emek üzerine yeniden tartışma başlattı. Usta oyuncunun yıllara dayanan deneyiminden yola çıkarak yaptığı değerlendirme, meslekle ilgili kalıplaşmış söylemleri de gündeme taşıdı. Özyağcılar'ın şehir efsanesi olarak nitelendirdiği sözlere ilişkin çıkışı sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.