Aile Arasında 2 ne zaman çıkacak, vizyona girecek? Aile Arasında 2 fragmanı yayınlandı

2017'de 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşan Aile Arasında, ikinci filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin vizyona gireceği tarih de belli oldu.

AİLE ARASINDA 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

9 yıl sonra yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 2 Aile Arasında fragmanı yayınlandı, sosyal medya yıkıldı. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan filmin ikincisi 4 Aralık itibarıyla sinemalarda olacak.

AİLE ARASINDA 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmle beraber Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Derya Karadaş ve Şevket Çoruh rollerine geri dönüyor. Kadroya Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal gibi isimlerin yer aldığı 2 Aile Arasında, 4 Aralık tarihinde beyaz perdeye çıkacak.

AİLE ARASINDA 2 HANGİ SİNEMALARDA?

2 Aile Arasında'nın fragmanı kısa sürede sosyal medyada gündeme yerleşti. İlk filmin rekor kırması üzerine gözler ikinci filme çevrildi. 2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta hem IMAX formatında hem de tüm sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

AİLE ARASINDA 2 OYUNCU KADROSU

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Su Kutlu, Ayta Sözeri, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik, Yavuz Günal.