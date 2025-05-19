Uzak Şehir fanı Sinan Engin ile Sinem Ünsal'ın babasının gülümseten diyaloğu

Uzak Şehir dizisinin her bölüm izleyen ve canlı yayında yorumda bulunan Sinan Engin, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dizide Alya karakteriyle yer alan Sinem Ünsal'ın babasının yorumlarına cevaplarıyla veren Sinen Engin, cevaplarıyla yine çok konuşuldu.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in başrollerinde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba yer alıyor. Her Bölümü reyting rekorları kıran Uzak Şehir'i izleyen bir isim de eski futbolcu Sinen Engin. Canlı yayında Uzak Şehir senaristine seslenen Sinan Engin bu sefer ise Sinem Ünsal'ın babasıyla yorumlarda buluştu.

SİNAN ENGİN İLE SİNEM ÜNSAL'IN BABASININ GÜLÜMSETEN DİYALOĞU

Uzak Şehir dizisinde Alya karakteriyle yer alan Sinem Ünsal'ın babası Rafet Ünsal ile Sinan Engin yorumlarda buluştu. Sıkı bir Uzak Şehir izleyicisi olan Sinan Engin'in sayfasına yorum yapan Sinem Ünsal'ın babası Rafet Ünsal, "Abicim nasılsınız ben Alya'nın yani Sinem'in babasıyım ve ben sizi sevgiyle izliyorum taki 90'lı yıllarda bir Ankaragücü Sarıyer maçından beri" dedi.

Sinan Engin de anında Rafet Ünsal'ın yorumuna karşılık vererek, "Sağol Rafet'cim nasılsın?" dedi. İki ismin karşılıklı yorumda bulunmasına beğeni yağdı.

SİNAN ENGİN UZAK ŞEHİR SENARSİTİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sıkı bir Uzak Şehir izleyicisi olan eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, canlı yayında dizinin senaristine seslenerek, "Alya ile Cihan sarılmazsa seyretmem” dedi. Her hafta yorumcu olarak katıldığı programda Uzak Şehir'i yorumlayan Sinan Engin, beğeni yağmuruna tutuluyor.