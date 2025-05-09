Uzak Şehir dizisinin sezon final tarihi belli oldu

Al Hayba uyarlaması olan Uzak Şehir dizisinin biteceği tarih belli oldu. Reyting rekorları kıran dizi, çok konuşulacak sezon finaliyle ekrana gelecek.

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi, sezona damga vuran bir yapım oldu. Mardin'de çekilen dizinin merakla beklenen sezon final tarihi de netleşti.

UZAK ŞEHİR'İN SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizi 28. bölümünün ekrana geleceği 2 Haziran akşamı sezon finali yapacak. Mardin’in mistik atmosferinde çekilen, Gülizar Irmak’ın yazdığı diziye çok sarsıcı bir sezon finali yazılacağı öğrenildi.

UZAK ŞEHİR'E ÖDÜL YAĞDI

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri’ne Uzak Şehir dizisi damga vurdu. Çekimlerine medeniyetler şehri Mardin’in ev sahipliği yaptığı Uzak Şehir, gecede büyük ödül “En İyi Dizi”nin yanı sıra Cihan rolündeki Ozan Akbaba’ya “En İyi Erkek Oyuncu”, Alya karakterini oynayan Sinem Ünsal’a ise “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi.