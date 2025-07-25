Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'ya yeni partner! Postacı Osman oldu

Geçtiğimiz sezon Sinem Ünsal ile başrolünde yer aldığı Uzak Şehir, aldığı reytinglerle her hafta kendi rekorunu kırdı. Dizinin sezon finali olmasıyla Ozan Akbaba yeni projeye başladı.

O0ZAN AKBABA POSTACI OSMAN ROLÜNDE

Bak Postacı Geliyor filmi için tüm ekip bugün sete çıktı. 1960'lı yılları anlatacak filmde Ozan Akbaba, postacı Osman rolüyle romantik bir aşığı oynayacak.

Polat Yağcı’dan bir iddialı yeni sinema filmi daha geliyor. Birçok teklif alan Ozan Akbaba, yaz aylarını da çalışarak geçirecek.

OZAN AKBABA'NIN PARTNERİ DENİZ BARUT OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ödüllü yönetmen Yüksel Aksu’nun yazıp yönettiği, yeni rolü için bıyık bırakan Ozan Akbaba, Ege şivesiyle konuşan çocuk kalpli “Postacı Osman” rolüyle merak uyandırdı. Akbaba’nın yeni partneri ise Deniz Barut oldu.

DENİZ BARUT KİMDİR?

1983 doğumlu Deniz Barut, 2000 yılında profesyonel olarak voleybolu bırakıp İstanbul'a taşındı. Haber, spor ve yaşam tarzı programlar sundu. Barut, profesyonel oyunculuğa 2006 yılında Kaybolan Yıllar dizisiyle adım attı. Diğer oyunculuk çalışmaları arasında Lale Devri, Kara Para Aşk ve Avlu yer alıyor. Televizyondaki kariyerinin yanı sıra Sesinde Aşk Var ve Baba Parası gibi birçok filmde rol aldı.