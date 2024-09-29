Vedat Milor menemene kattığı şeyle yeni bir tartışmanın ateşini yaktı! Soğandan sonra ilgi çekti

29 Eylül 2024 19:58 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:00

Vedat Milor, menemen konusunda yeni bir konuyu gündeme taşıdı. Eşiyle yaptığı pazar kahvaltısını paylaşan Vedat Milor, menemene beyaz peynir ufaladıklarını söyleyerek yeni bir başlığı sosyal medyada sordu. 'Menemen beyaz peynirli mi olur peynirsiz mi?' diye sorarak dikkatleri çekti.

Gastronomi konusunda otorite olarak tanınan Vedat Milor bu defa yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. "Soğanlı mı, soğansız mı?" tartışmasıyla menemenin nasıl olması gerektiği konusunda tartışma başlatan Vedat Milor bu defa "Peynirli mi, peynirsiz mi?" diye sordu. Bu soruyu sorarken "Elbette soğanlı olacak" diyerek soğanlı menemen​ tercihini de bir kez daha vurguladı.

Milor eşinin menemen yapmayı öğrendiğini ve tarifler denediğini söylediği videosunda "En önemli soruyu sormadım. Üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı? Ben beyaz peynirli seviyorum. Elbette soğanlı olacak da tartışma beyaz peynirli mi beyaz peynirsiz mi?”" diye takipçileriyle yeni bir tartışma başlattı.