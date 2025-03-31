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 | Dilek Ulusan

Volkan Konak'a müdahaleyi yapan doktor konuştu

KKTC'de konser verdiği esnada fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti. Sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılan Volkan Konak, hayata tutunamadı. Volkan Konak'ın kendisine ilk müdahaleyi yapan doktorla 20 yıl önce karşılaştığı ve ona yardımcı olduğu ortaya çıktı.

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Volkan Konak'a müdahaleyi yapan doktor konuştu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 10:40

Volkan Konak'ın sahnede fenalaşmasının ardından sanatçıya ilk müdahaleyi yapan doktor Görkem Ahmet Yasak: "Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı." dedi.

VOLKAN KONAK'A 40 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser esnasında fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı ifade edildi. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.

Ünlü sanatçıya ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, henüz öğrenciyken Volkan Konak’la anısını paylaştı. Ahmet Görkem Yasak, konserde çektiği videoya “20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.

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