Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu

Kıbrıs'ta sahne alan Volkan Konak, fenalaşarak yere yığıldı. 40 dakika kalp masajı yapılan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Volkan Konak'ın cenaze programı da belli oldu.

VOLKAN KONAK'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek olan Konak’ın, Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı. Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka’daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

SAHNEDEN 40 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser esnasında fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı ifade edildi. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.



Ünlü sanatçıya ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, henüz öğrenciyken Volkan Konak’la anısını paylaştı. Ahmet Görkem Yasak, konserde çektiği videoya “20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.