Volkan Konak’ın cenazesi namazın kılınacağı alana alkışlarla getirildi

KKTC’de konser esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine getirildi. Konak’ın cenazesi cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirilirken, törene sanat camiasından isimler ve sanatçının sevenleri katılıyor.

VOLKAN KONAK'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Konak, camiden omuzlar üzerinde ve alkışlarla uğurlandı. Öte yandan Konak'ın vasiyeti de yerine getirilecek. Anne ve babasının yanına defnedilecek olan Konak'ın mezar yeri ceviz ağacının altında hazır edildi.