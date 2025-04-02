Volkan Konak'ın ölüm haberini alan bir aile kahvaltı masasında hüngür hüngür ağladı!

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi derinden etkilerken sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Konak'ın ölüm haberini alan ailesinin hüngür hüngür ağladığı görüntüleri paylaştı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta bir otelde konser verdiği sırada fenalaşarak aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı fakat ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konak'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Ünlü sanatçı için dün İstanbul'da bugün ise memleketi Trabzon'da tören düzenlendi.

VOLKAN KONAK ŞARKISI DİNLEYİP HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Konak'ın cenazesi vasiyet ettiği gibi Maçka'da bulunan babasının kabrinin yanına defnedilirken, sosyal medyada yayılan görüntüler de gündem oldu. Ünlü sanatçının ölüm haberini alan ailesinin gözyaşlarına boğulduğu anları paylaşan sosyal medya kullanıcısı "Kendi dönemi sanatçıları ölünce ailemle kahvaltı masamız" notunu düştü. Volkan Konak'ın şarkısını dinleyerek gözyaşlarına boğulan aile sosyal medyada gündem oldu.