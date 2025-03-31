Volkan Konak'ın yardımları ortaya çıktı: Tüm gelirimi bağışlayacağım

Kıbrıs'ta sahne aldığı mekanda fenalaşan Volkan Konak'a 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Usta isim yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze programı belli olan Volkan Konak'ın 63 öğrenciye verdiği burs ise sosyal medyada gündem oldu.

VOLKAN KONAK'IN 63 ÖĞRENCİYE YARDIMI ORTAYA ÇIKTI

Paylaşılan bilgilerde, "Volkan Konak, bu yıl 63 tane öğrenciye burs vermenin bahtiyarlığını yaşıyor. Geçen yıl 50 olan öğrenci sayısını, bu yıl 63’e çıkardı. Hedefim 100 öğrenci diyen Konak, ileri ki yıllarda da tüm gelirini eğitime bağışlayacağını söylüyor. ‘Biriktirdiğin senin değil, paylaştığın senindir.’ Yunus Emre’nin bu güzel sözünden hareketle, ‘dünyaya el gibi çıplak geldim, el gibi çıplak gideceğim’ diyor kuzeyin oğlu. Okuttuğu öğrencilerden 50 tanesi Maçka kasabasından babası olmayan öğrenciler, diğer 13 öğrenci ise Türkiye’nin çeşitli illerinden. ‘Bu çocuklar, bizim çocuklarımız. Onların babası olamam ama ağabeyleri, amcaları olabilirim’ diyor, müziğin ve aşkın şövalyesi Volkan Konak. Anısına saygıyla..." ifadelerine yer verildi.

VOLKAN KONAK'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Polat Yağcı yaptığı paylaşımda; "Değerli sanatçımız Volkan Konak'ın cenazesi 1 Nisan Salı günü Levent Hayrettin Paşa Cami'sinde kılınacak öğle namazına müteakip, memleketi Maçka'da defnedilecektir. " ifadelerine yer verdi.