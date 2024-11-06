Vural Çelik’in cenazesine katılmamıştı! Serhat Kılıç “Benim dostum değildi”

06 Kasım 2024 11:25 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:25

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Vural Çelik ile Seksenler dizisinde birlikte rol alan Serhat Kılıç, eski rol arkadaşı hakkında konuştu. Vural Çelik’in cenazesine katılmayan Serhat Kılıç, “Benim dostum değil” dedi.

Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik, 17 Ekim’de evinde ölü olarak bulunmuştu. Ünlü isimler Vural Çelik’in cenazesinde üzüntülerini dile getirirken, Gülse Birsel’in paylaşımı tepki toplamıştı. Ata Demirer ve Gülse Birsel gibi cenaze törenine katılamayan Serhat Kılıç ise, "Vural'la yaşadığı hayattaki ilişkimiz başka” dedi.

SERHAT KILIÇ, VURAL ÇELİK HAKKINDA KONUŞTU

Katıldığı ödül töreninde konuşan Serhat Kılıç, Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı Vural Çelik'in cenaze törenine neden katılmadığıyla ilgili, "Vural'la yaşadığı hayattaki ilişkimiz başka. Benim cenazesine katılıp katılmamam çok başka." dedi.

"Vural Bey set arkadaşınız mıydı yoksa dostunuz muydu?" sorusuna ise, "Benim set arkadaşımdı. Yalnızlık bana göre tercihiydi." sözleriyle cevap vererek dostu olmadığını söyledi.

GÜLSE BİRSEL, VURAL ÇELİK AÇIKLAMASIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Vural Çelik'in Avrupa Yakası'ndaki rol arkadaşı Gülse Birsel, yaptığı paylaşımda, "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" tepki çekmişti.