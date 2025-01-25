Wanda Nara ile L-Gante barıştı, Mauro Icardi'den anında tepki geldi

25 Ocak 2025 17:19 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:20

Wanda Nara, ayrıldığı rapçi sevgilisi L-Gante ile yeniden barıştı. Mauro Icardi ise çocuklarının annesi Wanda Nara'ya gönderme yaparak, "Çocuklarımın korunması konusunda endişelerimi anlayın" dedi.

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Galatasaray​'da forma giyen Mauro Icardi​, Wanda Nara​ ile olaylı bir boşanma süreci geçiriyor. İki ismin arasında yaşanan problemler gündem olmaya devam ediyor. Wanda Nara, L - Gante ile bir dargın bir barışık sürdüğü ilişkisine bir şans daha verdi. Mauro Icardi'den de barışmaya bir gönderme geldi.

ICARDI'DEN WANDA NARA'YA GÖNDERME

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın L Gante ile barışmasına tepki göstererek, "Ne kadar ciddiyetsiz ki biz çocuklarla ilgili bir duruşmadayken, diğer tarafın avukatı yalnızca gazetecilerle konuşmakla ilgileniyor. Adaletin sağlanması yerine medyatik olana odaklanmış durumdalar. Bir ceza avukatının, aile duruşmasında müvekkilinden bahsetmesi oldukça garip. Asıl önemli olan çocuklarım. Onların korunması konusundaki endişelerimi anlamanızı rica ediyorum." dedi.

Mauro Icardi ise yeni sevgilisi China Suarez ile mutluluk pozları vermeye devam ediyor. Ünlü çift, "Rüya gibi gün batımı" notuyla çektirdiği kareleri sosyal medyadan paylaştı. Suarez, Galatasaray formasını giydiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken, bu gönderi Mauro Icardi tarafından da hikaye olarak paylaşıldı.