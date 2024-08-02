Wanda Nara aşkı Icardi'yi yataklara düşürdü

02 Ağustos 2024 15:46 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:06

Mauro Icardi 'Wanda Nara' sorusuna sinirlendi! İlk kez böyle görüntülendi

Mauro Icardi 'Wanda Nara' sorusuna sinirlendi! İlk kez böyle görüntülendi

Michy Batshuayi'den Mauro Icardi sözleri: "Ben daha güçlü ve hızlıyım"

Michy Batshuayi'den Mauro Icardi sözleri: "Ben daha güçlü ve hızlıyım"

Galatasaray'ın yıldız o Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, America TV'de canlı yayına bağlanarak yıldız futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.

Wanda yaptığı açıklamada, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı. Hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." dedi.

ICARDI AŞK ACISI ÇEKİYOR: YATAKLARA DÜŞTÜ

Ayrılığın ardından dün gece saatlerinde Fernando Muslera ve Torreira aşk acısı çeken arkadaşları Icardi'yi yemeğe çıkardı.

Mutsuzluğu yüzünden okunan yıldız futbolcunun son paylaşımı ise sevenlerini korkuttu. Icardi aşk acısından yataklara düştü.