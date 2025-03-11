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 | Dilek Ulusan

Wanda Nara borç batağında! Özel uçak hayal oldu

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma davası geçiren Wanda Nara, bankaya ödemediği kredi borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Wanda Nara'nın borç batağında olduğu ve bankanın 240 milyon peso (8.2 milyon TL) ceza kestiği iddia edildi.

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Wanda Nara borç batağında! Özel uçak hayal oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 12:14

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Wanda Nara'nın lüks yaşantısının yanı sıra bir sürü borcu olduğunu iddia etti. Latorre, lüks yaşamının öteki yüzünde neler olduğunu belirterek Wanda Nara'nın büyük bir borç batağında olduğunu ileri sürdü. Wanda Naea çıkan haberlerden sonra Mauro Icardi'yi de her yerden engellediği ve kızlarını göstermediği iddia edildi. Icardi ise Wanda Nara'nın hamlesi sonrası soluğu mahkemede aldı.

WANDA NARA BORÇ BATAĞINDA

Yanina Latorre, Wanda Nara’nın yüklü miktarda borcu olduğunu iddia etti. Latorre; "Wanda, 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık" ifadelerini kullandı. Yanina Latorre, Wanda Nara'nın sosyal medyada lüks paylaşımlar yaptığını ancak gerçek hayatta zor günler geçirdiğini ve borç batağında olduğunu iddia etti. Yanina Latorre, ayrıca açıklamalrı sebebiyle Wanda Nara'nın her yerden kendisini engellediğini iddia etti.

MAURO ICARDI'DEN SERVET İSTEDİ

Wanda Nara avukatı aracılığıyla boşanma aşamasında Icardi'den çocukların velayetini, İtalya ve Arjantin'deki iki ayrı evi, birkaç taşınmazı, 10 milyon dolar tazminat ve aylık 100 bin dolar nafaka talebinde bulundu. İddiaya göre, boşanma süreci Arjantin'de devam edecek.

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ETİKETLER
#arjantin
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#Lüks Yaşam
#Magazin
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