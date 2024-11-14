'Wanda Nara hamile' iddiaları çıktı! Mauro Icardi küplere bindi

14 Kasım 2024 11:27 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:29

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'den boşanmak istediğini açıklayan Wanda Nara, L- Gante ile de yeni bir ilişkiye başladı. Wanda Nara, Rapçi L- Gante'den 3 aylık hamile olduğu iddialarına da cevap verdi. Mauro Icardi ise uçak kiralayarak soluğu Wanda Nara'nın yanında aldı.

Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, yeni sevgilisi Rapçi L - Gante ile açtığı canlı yayında ilişkisini doğrulamıştı. Canlı yayında 'Fenerbahçe' diye bağıran L- Gante, Galatasaray taraftarının tepkisini çekmiş ve sosyal medya hesabına şikayet yağmıştı. Icardi sessizliğe bürünürken, Wanda Nara hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

WANDA NARA HAMİLE Mİ?

Arjantin medyası Wanda Nara'nın hamile olduğunu iddia etti. Arhantin'de program sunuculuğu yapan Wanda Nara, yeni sevgilisiyle de sık sık yan yana görüntü veriyor. Arjantin basını, Nara'nın hamile olduğunu öne sürdü. Ünlü yıldızdan ise iddiaları yalanlayarak, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

2 kızını alarak Wanda Nara'nın yanına gittiği iddia edilen Mauro Icardi'nin "O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'' dediği ve ikili arasında büyük bir tartışmanın yaşandığı iddia edildi.

WANDA NARA'DAN, ICARDI AÇIKLAMASI

Wanda Nara, Icardi'den boşanma kararı hakkında konuştu. Arjantin'de katıldığı programda konuşan Wanda Nara, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim ama gelmedi, Galatasaray'ını bana tercih etti" demişti.