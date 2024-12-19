Wanda Nara, Icardi'nin şoke eden mesajlarını ifşa etti! Adeta yalvarıyor!

19 Aralık 2024 13:50 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:27

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile evliliklerinde ihanete varan büyük sorunlar yaşadıkları karısı Wanda Nara arasında bir bomba daha patladı. Nara, ünlü futbolcunun mesajlarını ifşa ederken, Icardi'nin adeta yalvardığı görüldü.

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Mauro Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı! Wanda Nara her şeyi ifşa etti

Mauro Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı! Wanda Nara her şeyi ifşa etti

Galatasaray​'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi​ ile kendisine ihanet ettiği iddia edilen karısı Wanda Nara​ arasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Wanda Nara, Icardi'nin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kendisine yolladığı mesajları takipçileriyle paylaştı.

YALVARIRCASINA ARDI ARDINA MESAJLAR

Mesajlarda Icardi'nin Wanda Nara'dan çocuklara harcadığı paranın karşılığını ve kendisine ödemesi gereken nafakayı talep ettiği, Icardi'nin de ilişkilerini yeniden şans vermeleri için Nara'ya adeta yalvarırcasına art arda mesajlar attığı görülüyor.

"NAFAKA ÖDEMEN GEREKİYOR"

İşte Wanda Nara'nın ifşa ettiği o mesajlar:

Wanda Nara:

Çocuklar için harcadığım ve hala harcamakta olduğum parayı geri ödemen lazım, bu 6 aydır böyle.

Ve nafaka ödemen gerekiyor.

Ayrıca bana ne zaman ve nerede ameliyat olacağını söylemelisin.

HAYATIMIZI TEKRAR DÜZENE SOKABİLİR MİYİZ?

Mauro Icardi:

"İşleri düzgün yapamaz mısın?

Ve çocukça saçmalıkları bırak.

Öğrendiğimde sana söylerim.

Bana eşlik eder misin?

Ameliyattan önce hayatımızı düzene koymamız mümkün mü?

Bana eşlik edip işler olması gerektiği gibi yürütebilir misin?

Hayatımızı bir kez daha düzene sokabilir miyiz?

Ve çocukça davranışları ve saçmalıkları bırakabilir misin?

Yoksa sevgilinin seni aldatmasını ve bir saçmalık yapmasını mı bekliyorsun?"

ISRARLA YEMEĞE ÇAĞIRMIŞ

Tekrar bu trene bin ve hayatımızın gidişatını daha iyiye doğru değiştirelim!

Zamanı geldi, şimdi... Artık zaman yok, artık bahane yok, artık hiçbir şey yok!

Bizimle akşam yemeğine geliyor musun?

Yemek ve ziyaret anlaşmasını bekliyorum.

Daleeee saçmalamayı bırak

Geliyor musun?

Bizimle akşam yemeği yemek ister misin?

Anlaşma yapmayı bırakın... ve trene binin

Her şeyi kaydet

Gel, bizimle akşam yemeği ye

Aptal olma... Giydiğin aptal zırhla sert davranmayı bırak... Bunun sana faydası yok.

Akşam yemeğine seni bekliyor muyuz?

Senin bana ısrar ettiğin gibi ben de sana ısrar edebilirim!

Eylülde sana Hermes'i ödeyeyim mi? Ve sen bana yalvardın ve bana her gün sordun?

"TÜM İHTİŞAMINI KAYBETTİN"