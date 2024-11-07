Wanda Nara ile ayrılan Mauro Icardi, Simge Sağın'ı takibe aldı!

07 Kasım 2024 17:01 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:13

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi'den Simge Sağın hamlesi geldi. Birbirini takibe alan Simge Sağın ve Mauro Icardi birbirinin paylaşımlarını da beğenmeye başladı.

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, zor günler geçiriyor. Adı bir süredir Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında söylediği Aşkın Olayım şarkısıyla şarkısıyla sahne alan Simge Sağın ile adı çıkan Mauro Icardi'den yeni hamle geldi.

MAURO ICARDI VE SİMGE SAĞIN'DAN YENİ HAMLE

Mauro Icardi, çocuklarının annesi Wanda Nara ile boşanma kararı almasının ardından Simge Sağın ile takipleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Simge Sağın daha önce yaptığı açıklamada, "Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz aldık başımıza belayı... Benim Icardi ile alakalı konuşabileceğim hiçbir şey yok asla da olamaz. Ayrılıklarıyla alakalı bir şey söylemem hiçbir fikrim ve alakam yok beni hiç ilgilendirmiyor." demişti.

Geçtiğimiz gün taktığı sarı perukla Wanda Nara'ya benzetilen Simge Sağın ve Mauro Icardi'den yeni hamle geldi. Birbirini takibe alan Wanda Nara ile Mauro Icardi, birbirinin paylaşımları da beğenmeye başladı.