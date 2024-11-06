Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında ipler gerildi! Icardi DNA testi yaptıracak

06 Kasım 2024 10:28 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:28

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Wanda Nara, rapçi L-Gante ile sevgili olduğunu açıklamasının ardından gelen eleştirilere de cevap verdi. Yaşanan olaylardan sonra Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırmaya karar verdi.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'de gittiği mekanda adı bir dönem aşk iddialarına karıştığı rapçi L-Gante ile eğlendi. Sosyal medya hesabından L-Gante ile sevgili olduklarını doğrulayan Wanda Nara, eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen tepkiler sonrası Icardi'yi suçlayan Wanda Nara, "Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor" dedi. Icardi'den ise yeni bir hamle geldi.

MAURO ICARDİ, DNA TESTİ YAPTIRMAYA HAZIRLANIYOR

Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, kendisini terk ederek L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlayan Wanda Nara'dan dünyaya gelen iki çocuğuna DNA testi yaptırmaya karar verdi.

Wanda Nara, L-Gante ile sevgili olduğu haberlerini doğrulayarak Mauro Icardi'nin suçlu olduğunu belirtti. Uzun bir yazı paylaşan Wanda Nara, "Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor." dedi.

Tehdit aldığını belirten Wanda Nara, "Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim." ifadelerini kullandı.