Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında yeni kriz! Icardi'den şok tepki

04 Kasım 2024 11:27 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:58

Bir süredir aralarında problemler olduğu konuşulan Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında ipler yeniden gerildi. Rapçi L-Gante ile gittiği partide görüntülenen Wanda Nara, Icardi’nin tepkisiyle karşılaştı.

Boşanacaklarını açıklayan Wanda Nara ile Mauro Icardi, barışma kararı almış ve birlikte fotoğraf paylaşmıştı. Wanda Nara, bir süre öne adı aşk dedikodulara karıştığı rapçi L-Gante ile görüntülendi. Mauro Icardi ise çıkan karelerin ardından Wanda Nara’yı takipten çıktı. WANDA NARA'NIN HAMLESİNE MAURO ICARDI'DEN TEPKİ Wanda Nara, Arjantin’de düzenlenen partide rapçi L-Gante ile eğlendi. İki ismin birlikte eğlenirken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Wanda Nara’nın adı bir süre önce rapçi L- Gante ile aşk dedikodularına karışmıştı. Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile samimi pozlarının yayılmasının ardından Mauro Icardi’den de eşine tepki geldi. Ünlü futbolcu Icardi, Wanda Nara’yı sosyal medya hesabından takipten çıkararak tepki gösterdi. İlgili Haberler Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile Paris sokaklarında dans etti! Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru açıldı! Duhan Başar Ahmetoğlu soayal medyayı salladı