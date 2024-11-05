Wanda Nara, L-Gante ile olan aşkını ilan etti! Mauro Icardi çileden çıktı

05 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:16

Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi'nin çocuklarının annesi Wanda Nara, L-Gante ile yeni aşkını doğruladı. Yeni sevgilisi L-Gante ile canlı yayın açan Wanda Nara, Icardi'yi çıldırttı.

Wanda Nara geçtiğimiz gün bir dönem adı aşk dedikodusuna katıldığı rapçi L-Gante ile partide bir araya geldi. Birlikte eğlenen iki ismin görüntülerinin çıkmasının ardından Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkmıştı. Dün canlı yayın açan Wanda Nara, rapçi L-Gante ile samimi pozlar verdi.

WANDA NARA YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Arjantin'de olan Wanda Nara, rapçi L-Gante ile sarmaş dolaş görüntülenmiş ve çocuklarının babası Mauro Icardi'yi bir hayli sinirlendirmişti. Akşam saatlerinde L-Gante ile canlı yayın açan Wanda Nara, paylaşımlarına yenisini ekledi. Canlı yayındaki samimi görüntüleri sonrası sosyal medyada gündem olan L-Gante ile Wanada Nara, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla da aşklarını ilan etti.

MAURO ICARDI'DEN YENİ HAMLE GELDİ

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın paylaşımları sonrası takipten çıktı. Bugün ise idmandan paylaşımlar yapan Icardi'nin yüzüğünü de çıkardığı görüldü.