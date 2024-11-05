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Wanda Nara, L-Gante ile olan aşkını ilan etti! Mauro Icardi çileden çıktı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:16
Wanda Nara, L-Gante ile olan aşkını ilan etti! Mauro Icardi çileden çıktı

Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi'nin çocuklarının annesi Wanda Nara, L-Gante ile yeni aşkını doğruladı. Yeni sevgilisi L-Gante ile canlı yayın açan Wanda Nara, Icardi'yi çıldırttı.

Wanda Nara geçtiğimiz gün bir dönem adı aşk dedikodusuna katıldığı rapçi L-Gante ile partide bir araya geldi. Birlikte eğlenen iki ismin görüntülerinin çıkmasının ardından Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkmıştı. Dün canlı yayın açan Wanda Nara, rapçi L-Gante ile samimi pozlar verdi. 

WANDA NARA YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI 

Arjantin'de olan Wanda Nara, rapçi L-Gante ile sarmaş dolaş görüntülenmiş ve çocuklarının babası Mauro Icardi'yi bir hayli sinirlendirmişti. Akşam saatlerinde L-Gante ile canlı yayın açan Wanda Nara, paylaşımlarına yenisini ekledi. Canlı yayındaki samimi görüntüleri sonrası sosyal medyada gündem olan L-Gante ile Wanada Nara, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla da aşklarını ilan etti. 

Wanda Nara, L-Gante ile olan aşkını ilan etti! Mauro Icardi çileden çıktı - 1. Resim

MAURO ICARDI'DEN YENİ HAMLE GELDİ 

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın paylaşımları sonrası takipten çıktı. Bugün ise idmandan paylaşımlar yapan Icardi'nin yüzüğünü de çıkardığı görüldü. 

Wanda Nara, L-Gante ile olan aşkını ilan etti! Mauro Icardi çileden çıktı - 2. Resim

Wanda Nara, L-Gante ile olan aşkını ilan etti! Mauro Icardi çileden çıktı - 3. Resim

Wanda Nara, L-Gante ile olan aşkını ilan etti! Mauro Icardi çileden çıktı - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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