Wanda Nara, Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını paylaştı! 'Sen benim prensesimsin...'

09 Kasım 2024 16:54 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:04

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki ilişki arap saçına döndü. Son olarak Icardi'den ayrıldığını duyuran Wanda Nara, Arjantinli futbolcu ile konuşmasını sosyal medyadan paylaştı. Icardi'nin Nara'ya attığı mesajda ''Sen hem zayıflığım hem de benim gücümsün'' ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile yazıştığı mesajlar ortaya çıktı. Wanda Nara, yıldız futbolcunun kendisine attığı mesajları yayınladı. Arjantinli oyuncunun Nara'ya ''Sen hem zayıflığım hem de benim gücümsün'' mesajı dikkat çekti.

Wanda Nara, Icardi'ye attığı mesajda, "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm. O diz zaten uzun zamandır sorunluydu. Şimdi olan oldu, iyileş ve neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geç, Roma'dakiler en iyileridir. En iyisine görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli, her şey iyi olacak. Sana nasıl yardımcı olabileceğimi söyle. Ben buradayım" dedi.

''SEVDİĞİM KADINIMSIN''

Paylaşılan mesajda Icardi'nin gönderdiği mesajlar da dikkat çekti. Arjantinli oyuncunun gönderdiği mesajda "Boş işlerle uğraşmak o kadar anlamsız bir şey ki hiçbir anlamı yok ve hiçbir değişiklik de yapmayacak. Ben de yapabilirim, ben de aynı durumda olabilirim ama ne için? Kendimi göstermek için mi? Bunu istemiyorum'' ifadeleri yer aldı.

''MUTLU OLMAMIZA İZİN VER''

Icardi mesajında şöyle devam etti:

Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını çıkarmak, ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak, yıllar içinde elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak; kimse bize hiçbir şeyi hediye etmedi. Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver!

Tekrar söylüyorum... Bütün bunları hayatımın kadını, dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınla birlikte yaşamak istiyorum. Sen benim zayıflığım, benim gücüm, benim prensesimsin, sevdiğim kadınımsın ve düğün günümüzde büyükannene verdiğim söz gibi... sana sonsuza kadar bakacağım."