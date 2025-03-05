Wanda Nara, Maxi Lopez ile beraber Mauro Icardi'den şikayetçi oldu! Şiddet iddiası büyüyor

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla Mauro Icardi'den şikayetçi oldu. Eski eşi Maxi Lopez ile birlikte şikayette bulunduklarını belirten Wanda Nara'nın iddiaları sosyal medyayı salladı.

Wanda Nara, iki çocuğunun babası ünlü futbolcu Maxi Lopez ile birlkte Mauro Icardi'den şikayetçi olduklarını belirtti. Mauro Icardi'nin çocuğuna şiddet uyguladığını iddia eden Wanda Nara, durumu okuldan gelen mesajla öğrendiğini söyledi.

WANDA NARA ŞİDDET İDDİASIYLA MAURO ICARDI'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin çekişmeli boşanma davası 11 Mart'ta görülecek. Birbirlerine karşı şuçlamalarda bulunan ikiliden Wanda Nara son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Wanda Nara, emekli ünlü futbolcu Maxi Lopez ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından birinin Mauro Icardi'nin şiddetine maruz kaldığını iddia etti. Şikayette bulunan Wanda Nara'nın iddiasına göre; Icardi, çocuğun başına defalarca vurdu. Bu durum da okuldan gelen mesajla ortaya çıktı.

Wanda Nara, şiddet iddiasıyla ilgili olarak "Maxi Lopez ile şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınır var. Benim sınırım da çocuklarım. Küçük bir çocuğun cesaret ettiği şeyi inkar etmeyeceğim" dedi.

Mauro Icardi, suçlamaları reddederek, "Onları ben büyüttüm. Bana, 'Baba' diyorlar." dedi.