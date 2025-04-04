Yabancı Damat'ın Eftelya'sı Tülin Oral'ın eşi de ünlü çıktı

Bir döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisinde Eftelya karakteriyle yer alan Tülin Oral ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Tülin Oral'ın eski eşi de ünlü çıktı.

İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Eftelya karakteriyle popüler olan usta oyuncu Tülin Oral ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Niko'nun babaannesi rolüyle ekranda olan 87 yaşındaki Tülin Oral'ın eşi de ünlü çıktı.

YABANCI DAMAT'IN EFTELYA'SININ EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI

2004 yılında yayınlanan Yabancı Damat, dizisinde Eftelya karakteriyle yer alan ve Yunan damat Niko'nun babaannesini oynayan usta oyuncu 1937 tarihinde dünyaya geldi. 87 yaşındaki usta sanatçı, hem tiyatro hem sinema hem de dizi sektöründe pek çok farklı rolde yer almıştı.

Tülin Oral'ın eşi de ünlü çıktı. Tülin Oral spiker Erdöl Boratap ile nikah masasına oturmuştu. Çift 1983 yılında da boşanmıştı. Tülin Oral aynı zamanda Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şükriye Atav'ın da gelinidir.