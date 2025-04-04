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 | Dilek Ulusan

Serdar Ortaç "Botokslu" dedi, Lara'dan cevap gecikmedi

Şarkıcı Serdar Ortaç, Lara için "Botokstan su içemiyor" diyerek yeni bir polemik başlattı. Daha önce onuyla ilgili ilk kez konuşan Lara, "Psikolojisi hiç iyi değil, yardım almalı" demişti. Lara bu kez ise, Serdar Ortaç'ı çok sevdiğini belirtti.

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Serdar Ortaç
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 16:56

Açtığı canlı yayında şarkıcı Lara hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Botokstan su içemiyor" diyerek kahkaha atmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Lara, sonunda konuştu. Daha önce takipçilerini uyaran Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" sözleriyle takipçilerine uyarıda bulunmuştu.

SERDAR ORTAÇ İLE LARA BİRBİRİNE GİRDİ

Ortaç daha önce Lara hakkında TikTok'ta yaptığı canlı yayın sırasında “Eski şarkıcı Lara’yı gördünüz mü? Dudaklarına botoks yaptırmış, su içemiyor, içerken suyu akıyordu. Kadın dudaklarını kıpırdatamıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç "Botokslu" dedi, Lara'dan cevap gecikmedi

"BİZİM SERDAR ORTAÇ'A İHTİYACIMIZ VAR"

Lara'dan da açıklama gecikmedi. ''Dolgumu çıkaran doktorun hatası yüzünden dudağım felç oldu. Allah başka dert vermesin, gerçekten buna da şükür. İyi şeyleri anlatmıyor insanlar. Bir anda dudağımla olan şey her gün yeniymiş gibi konuşuldu. Ben Serdar'ı çok seviyorum. Onun kalbini bilmesem, onun kalbini tanımasam, bilmesem evet ama açıklamalarını hastalığına bağlıyorum. Onun beni araması lazımdı. Cevap verdim, ben dedim ki Serdar'cım, buradan yine söylüyorum; Serdar seni çok seviyorum. Ama dedim bazı sosyal medyalarda sabaha kadar yayın yapacağına gel seni hocaya götürelim. Her insan deli falan değil ki. Her insanın bir terapiste gitmesi lazım. Senin dedim, TikTok'ta duracağına insanlar senden Serdar Ortaç şarkıları bekliyor arkadaşım. Beni konuşma dedim, beni konuşacağına yeni şarkılar yap da biz de senin yeni şarkılarını söyleyelim. Onun kalbinden öpüyorum, ben söylediği her şeyi unutuyorum. Allah onun hem kalbini şifalandırsın hem kalemini şifalandırsın çünkü bizim de Serdar Ortaç'a çok ihtiyacımız var. Öyle bir kalem yok çünkü'' dedi.

Serdar Ortaç "Botokslu" dedi, Lara'dan cevap gecikmedi
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